محللون: كبار منتجي النفط يقطعون خطوات ناجزة وسريعة في خطة تعافي السوق



ارتفعت أسعار النفط الخام، بعدما تلقت دعما جيدا من اتفاق المنتجين في "أوبك+" على تمديد خفض الإنتاج القياسي شهرا إضافيا، علاوة على تحسن معنويات السوق في ضوء مؤشرات على تعافي الطلب على أثر تخفيف قيود الإغلاق في عديد من اقتصادات العالم.

وأشار مختصون ومحللون نفطيون إلى أهمية الاتصال الذي جرى بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ونظيره العراقي الجديد إحسان إسماعيل، الذي تم خلاله الاتفاق على تلافي ضعف امتثال العراق السابق لاتفاق خفض الإنتاج ودعمها والتزامها الكامل بالوفاء بالاستحقاقات كافة خلال الشهور المقبلة، ما يضفي مزيدا من الفاعلية على اتفاق "أوبك+" لتقليص المعروض النفطي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل.

وقالوا لـ«الاقتصادية»، "إن التنسيق بين أكبر منتج وثاني أكبر منتج فى منظمة أوبك سيسهم في تعزيز جهود استعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية، من خلال تصحيح الخلل في العلاقة بين العرض والطلب وامتصاص الفائض الكبير في مستوى المخزونات النفطية".

وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية، أن التنسيق السعودي - العراقي خطوة جيدة نحو زيادة فاعلية اتفاق خفض الإنتاج خاصة مع وجود تنسيق جيد مماثل مع الجانب الروسي، ما يعني أن كبار المنتجين يقطعون بالفعل خطوات ناجزة وسريعة في خطة تعافي السوق التي قد تتطور إيجابيا على نحو واسع خلال الشهرين الجاري والمقبل.

وأضاف أن "موافقة مجموعة "أوبك+" خلال عطلة نهاية الأسبوع على تمديد قيود الإنتاج القياسية له أثر إيجابي واسع في الأسواق وقد يستفيد منه في الأساس منتجو النفط الصخري الصغار والحفارون البحريون الذين كانوا يتطلعون بشدة إلى تعافي الأسعار مرة أخرى فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، ما يعيد الحياة إلى شرايين الإنتاج المتجمدة منذ أزمة جائحة كورونا".

من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن السعودية متفائلة بتعافي الطلب العالمي على النفط الخام وهو ما ظهر بقوة خلال اجتماع "أوبك+" خاصة أن أشهر الصيف تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك المحلي، ما استلزم وقف التخفيضات الطوعية الإضافية المقدرة بمليون برميل يوميا بنهاية حزيران (يونيو) الجاري، كما زادت السعودية أسعار بعض صادرات النفط الخام بأكبر قدر في عقدين على الأقل".

وأشار إلى أن الأسعار تعرضت لضغوط هبوطية محدودة بعد إلغاء التخفيضات السعودية الطوعية الإضافية بعد حزيران (يونيو) الجاري، لكن يعوضها انتعاش الطلب العالمي على النفط الخام وعلى الوقود بسبب تخفيف قيود الإغلاق وبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة.

من ناحيته، أكد لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز، أن تمديد تخفيضات الإمدادات القياسية لتشمل تموز (يوليو) المقبل دفعة جيدة ومتوقعة من المنتجين لمساعدة السوق على الخروج من تداعيات جائحة كورونا التي ألحقت أصعب مستويات الضرر بالطلب العالمي على النفط الخام، مشيرا إلى أن ردة فعل الأسعار جاءت جيدة بحسب تقييم بنك "جولدمان ساكس" لتأثير اتفاقية "أوبك+" في السوق.

وأشار إلى أن جهود المنتجين في تحالف "أوبك+" لتقييد المعروض تواجه تحديا جديدا وهو تعافي الإنتاج الليبي بعد توقف استمر خمسة أشهر، ما يحول دون تحقيق مكاسب سعرية أوسع خاصة أن ليبيا تمثل بالفعل أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وهي معفاة من التخفيضات بسبب الصراع في البلاد، موضحا أن هذا يتطلب جهدا أكبر من تحالف "أوبك+" لضبط إيقاع السوق، ولذا كان من المنطقي تعديل عمل اللجنة الوزارية لمتابعة خفض الإنتاج لتعقد بشكل شهري.

بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن التنسيق بين المنتجين داخل "أوبك" وأيضا مع التحالف من خارج المنظمة يسير قدما ويحقق مستويات جيدة من الإنجازات، ما يضمن الحيلولة دون انزلاق الأسعار مرة أخرى إلى منطقة سلبية كما حدث في نيسان (أبريل) الماضي".

وفيما يخص الأسعار، تباينت أسعار النفط أمس، في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.

وبحسب "رويترز"، سجلت عقود برنت عند التسوية 41.18 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو ما يوازي 0.93 في المائة.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 75 سنتا، أو 1.96 في المائة، لتسجل عند التسوية 38.94 دولار للبرميل.