

كثيرا ما نسمعهم يقولون: اليوم عَجاج أي غُبار وعَجَّت الريح أي اشتدت فأثارت الغُبَار ويشيع ذلك على ألسنة العامة وهو من فصيح كلامهم؛ لأن له سندا في العربية الصحيحة – كما في المعاجم اللغوية، فهكذا نطقت العرب؛ جاء في الصحيح: "والعَجاج: الغُبَار، والدُّخان أيضا" ويقال: عَجَّ وأَعَجَّ، جاء في الصحاح: "وأَعَجَّتِ الريح، وعَجَّت: اشتدت، وأثارت الغُبَار..." أي أنّه يصاغ منه "فَعَلَ" و"أَفْعَلَ". وللفعل "عَجَّ" معان أُخر – كما في المعاجم؛ يقال: عَجَّ أي رفع صوته وصاحَ، وعَجَّ الطريق: امتلأ وازدحم، وغير ذلك حسب التركيب والسياق.