كاليفورنيا تفتح دور السينما بعد إغلاق دام 3 أشهر

حددت "صحة كاليفورنيا" حضور 100 شخص كحد أقصى داخل قاعة السينما.

قالت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه بإمكان دور السينما فتح أبوابها مجددا بعد أن تم إغلاقها لنحو ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب "الألمانية".

وأعلنت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، سماحها لدور السينما باستئناف أعمالها يوم الجمعة المقبل في ظل إرشادات صحية صارمة. وبموجب تلك الإرشادات، يتعين الحد من نسبة الحضور إلى 25 في المائة من عدد المقاعد أو بمقدار 100 شخص كحد أقصى، أيهما أقل. كما أن ارتداء الأقنعة "الكمامات" سيكون إلزاميا.

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد ذكر في الآونة الأخيرة أن العمليات ذات الصلة بالأفلام والتلفزيون في هوليوود ستستأنف أيضا بعد توقف الإنتاج في أوائل آذار (مارس) الماضي بسبب القيود.

ويخشى العاملون في قطاع السينما وطواقم الإنتاج السينمائي في دول العالم فقدان وظائفهم، وذلك بعد أن أجبر كوفيد - 19 صناعة السينما على التوقف.

ففي بريطانيا على سبيل المثال، وبعد دخول إغلاق دور السينما حيز التنفيذ في 17 آذار (مارس) الماضي، أثارت إجراءات أكبر السلاسل المالكة لدور السينما، بما في ذلك "سيني وورلد" و"بيكتشر هاوس"، احتجاجات واسعة النطاق، إذ أعلنت السلسلتان، إضافة إلى سلاسل "أوديون" و"إمباير سينماز"، فصل الموظفين مؤقتا. ويأتي هذا القرار تماشيا مع مخطط الحكومة حفاظا على الوظائف في ظل الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي يعرض تغطية 80 في المائة من أجور الموظفين.

ومع ذلك، قالت نقابة العاملين في مجموعة "سيني وورلد" إنه بينما تم إخبارها بأنه لن يفصل أي موظف، فإن بعض الموظفين لم يتلق تأكيدا بأن وظيفته محمية. وأضافت النقابة، "لا تزال المخاوف مرتفعة بسبب نقص الاتصال والوضوح. نأمل أن تعتذر سيني وورلد لجميع الموظفين عن الطريقة، التي عوملوا بها وأن تقوم بزيادة نسبة 20 في المائة المتبقية من الأجور".

بدورها، قالت شركة سيني وورلد في بيان لها، "كانت الحزمة الحكومية بمنزلة تغيير حقيقي في اللعبة، ونحن ننتظر توضيحات بشأن التفاصيل. لطالما كانت رفاهية موظفينا على رأس أولوياتنا وستواصل الشركة دعمهم قدر الإمكان".