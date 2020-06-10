موهوبون سعوديون يحصدون 10 جوائز في أولمبياد الرياضيات الآسيوي

استطاع طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، تحقيق إنجاز علمي دولي، من خلال مشاركتهم في أولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي الذي أقيم عن بعد.
وحصد الطلاب عشر جوائز تتمثل في سبع ميداليات وثلاث شهادات تقدير، وبذلك تحقق المملكة المركز الـ15 في المسابقة من بين 337 طالبا يمثلون 38 دولة، في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة التي بدأت من 2011.
ونجح جميع طلاب المملكة العشرة المشاركين في حصد جوائز متقدمة في المسابقة، ثلاث ميداليات فضية حققها كل من الطلاب: خالد العجران، مروان الخياط، وحمزة الشيخي، وأربع ميداليات برونزية فاز بها كل من: نواف الغامدي، محمد الشهري، سلمان المطراش، ومحمد الدبيسي. كما حققت "موهبة" خلال هذه المشاركة أعلى معدل لطلابها المشاركين بتحقيق 133 درجة التي تعد أعلى درجة حققتها المملكة في تاريخ مشاركاتها في المسابقة.
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