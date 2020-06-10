منح الطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية في «التحصيلي» فرصة ثانية

رئيس "تقويم التعليم" خلال تفقده مقر الاختبارات في الرياض.

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، منح الطلاب الذين واجهتهم مشكلات تقنية لم تمكنهم من أداء الاختبار التحصيلي، فرصة ثانية، موضحة أن الاختبارات تجرى في المنازل عن بعد، وفي المقار بالمعيار نفسه، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين.

وأوضحت أن الاختبارات التحصيلية لهذا العام سواء التي أداها الطلبة في منازلهم أو في المقار، سارت وفق الخطة الموضوعة بدقة وفاعلية، مشيرة إلى وجود بعض المشكلات التقنية الطفيفة التي تمت معالجتها.

وأشارت الهيئة إلى حرصها على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقار، من خلال إلغاء البصمة وكل ما من شأنه حدوث التلامس، إضافة إلى تطبيق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة كاملة، من خلال توفير جميع المستلزمات الوقائية للطلبة قبل دخولهم لأداء الاختبار وقياس حرارة الطلبة قبل دخولهم، وتعقيم المقار قبل الاختبارات وبين كل جلسة وأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار.

ولفتت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أنها وفرت 102 مقر اختبار للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة، كما جهزت 28 مقرا إضافيا لاستيعاب الطلبة، بعد التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، وزارة الصحة، الأمن السيبراني، لجنة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكان الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد زار مقر الاختبار التحصيلي الحضوري في مقر الاختبارات المحوسبة في الرياض أمس، متفقدا سير العملية والإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وأمن الطلبة، ومحاورا بعضهم للاطمئنان على حسن سير الاختبارات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

إلى ذلك، أضاف تطبيق "توكلنا" تصريح "طالب"، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيرا على الطلاب، حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقار، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق، الذي يجب عليهم التسجيل في تطبيق توكلنا، للاستفادة من التصريح.

وأوضحت الهيئة أن مدة التصريح الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، هي المدة نفسها المحددة للطلاب من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، فمن خلاله يستطيع أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.