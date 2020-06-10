«ندلب»: تأثير نظام التعدين الجديد سيمتد إلى الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية

أكد لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان المزروع؛ رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أن التأثير الإيجابي لنظام التعدين الجديد يمتد إلى قطاعات مهمة أخرى ومنها القطاع الصناعي وقطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية الواعدة، في تجسيد لتطلعات ومستهدفات البرنامج الرامية إلى تحقيق التكامل بين قطاعاته الأربعة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الاستثمار التعديني.

وقال المزروع إن مشروع نظام الاستثمار التعديني المنبثق عن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعة المعدنية في المملكة، يعد أحد أهم مبادرات برنامج ندلب التي تعنى بتطوير قطاع التعدين وتمكينه ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن الموافقة على النظام من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع ورفع مستوى مساهمته الاقتصادية عبر تحسين مستوى التنافسية وقدرته على جذب استثمارات نوعية.

وفي سياق متصل، علمت "الاقتصادية" أن نظام التعدين الذي يتكون من 63 مادة وسيطبق بعد 180 يوما من قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى حوكمة القطاع التعديني، وكذلك إلى تحقيق الاستدامة وزيادة الالتزام البيئي، وتوفير التمويل المستدام، فضلا عن تعزيز الشفافية وثقة المستثمر.

ويهدف النظام أيضا إلى توفير آلية واضحة ومفصلة للالتزامات والمقابل المالي المترتب على المستثمرين، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة التعدينية.

وبحسب المعلومات، فإن أبرز ما جاء في مواد النظام، تعديل صلاحية منح الرخص على أراضي الدولة إضافة إلى تعديل على أحكام الرخص.

وجاء أيضا السماح بإصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض المعادن لفئة (أ) كالذهب والأحجار الكريمة، إضافة إلى تحقيق إجراءات ومتطلبات الرخص على صغار المستثمرين، إضافة إلى منح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد اخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها، إضافة إلى تقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية.