كازاخستان تخفض إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر لتعويض تجاوز حصتها في مايو

قال وزير الطاقة في كازاخستان نورلان نوجاييف اليوم إن بلاده تجاوزت حصتها لإنتاج النفط بموجب اتفاق المنتجين العالميين بواقع 3.13 ميون برميل في مايو وإنها ستعوض ذلك عبر الإبقاء على الانتاج منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر.

وأبلغ اجتماعا حكوميا أن الزيادة حدثت في أول 12 يوما في مايو وأن بلاده التزمت بحصة الإنتاج منذ ذلك الحين، وفقا لـ"رويترز".