في ظل استمرار المظاهرات... إقامة مراسم جنازة جورج فلويد في تكساس اليوم

من المقرر أن تقام مراسم جنازة الأمريكي جورج فلويد اليوم الثلاثاء في تكساس، وذلك في ظل استمرار المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للاحتجاج على عنف الشرطة، وسعى نواب على المستوى الاتحادي والمحلي والولايات تقديم خطط لإجراء إصلاحات. وسوف تقام مراسم الجنازة على مستوى الأسرة في هيوستن، ومن المتوقع نقل الجثمان إلى مدينة قريبة لدفنه . وقد شاهد جثمان فلويد حشد كبير ومتنوع أمس الاثنين بعد عرضه في التابوت لمدة ست ساعات بحسب ما نشرت "الالمانية". وأثار مقتل فلويد/ 46 عاما/ أثناء اعتقاله من جانب شرطة مينابوليس منذ أسبوعين، حركة احتجاجية ضخمة في أنحاء أمريكا وحول العالم، وذلك في الوقت الذي اضطرت فيه أمريكا مجددا للنظر في مسألة العنصرية وأساليب الشرطة العنيفة. وتحولت مظاهرات في بعض المدن للمطالبة بـ" خفض تمويل" إدارات الشرطة، وهى فكرة تشير بصورة كبيرة لخفض تمويل الشرطة وتوجيه الأموال للبرنامج الاجتماعية.
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