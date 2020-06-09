ارتفاع مبيعات "مرسيدس" في الصين في مايو

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعاتها في الصين خلال شهر مايو الماضي على نحو ملحوظ رغم تداعيات جائحة كورونا.

وتجاوزت مبيعات مرسيدس في الصين الشهر الماضي 70 ألف سيارة، بارتفاع بنسبة مئوية من رقمين مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا لما قالته بريتا زيجر مديرة التسويق في مجموعة دايملر الألمانية المالكة لشركة مرسيدس.

كان سوق سيارات الركاب في الصين تراجع على نحو ملحوظ في فبراير ومارس الماضيين بسبب الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا، وذلك قبل أن يتعافى مرة أخرى في أبريل الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية".

وعادت حركة الاقتصاد إلى طبيعتها مرة أخرى في الصين، أول بلد ظهرت فيه عدوى كورونا.

ونظرا لأن تداعيات كورونا لا تزال ملموسة في بقية دول العالم، يبدو أن نتائج دايملر بوجه عام لم تكن جيدة في مايو الماضي. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة الماضي أن مبيعات تجارة الجملة من سيارات الركاب التي تحمل العلامة المركزية مرسيدس بلغت الشهر الماضي 134 ألفا و819 سيارة على مستوى العالم بتراجع 28.6% مقارنة بنفس الشهر من العام .2019

وتشمل هذه الإحصائية السيارات التي باعتها دايملر للموزعين.

وكانت نسبة التراجع وصلت إلى 44.5% في أبريل الماضي.

وإلى جانب دايملر، تتوقع شركات السيارات الألمانية الأخرى مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام.