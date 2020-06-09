فرنسا تتعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو لدعم قطاع النقل الجوي

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم أن فرنسا سوف تقدم حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو ( 9ر16 مليار دولار) لدعم قطاع النقل الجوي خلال أزمة فيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية" قال لومير إن أزمة تفشي فيروس كورونا جعلت القطاع" يتوقف" بعد أعوام من تزايد حركة النقل الجوي، مشيرا إلى أن الطلبات على الطائرات الجديدة انخفض بنسبة تتراوح ما بين 80 و 90%.

وأضاف في مؤتمر صحفي في باريس أنه من غير المرجح أن تعود حركة النقل الجوي لمستويات ما قبل الأزمة قبل عامين أو ثلاثة، موضحا " تعافي القطاع سوف يكون تدريجيا، ولكن من المرجح بصورة كبيرة أن يكون بطئيا للغاية".

وقال الوزير إن الحزمة سوف تساعد شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بالإضافة إلى شركات الفضاء الجوي والدفاع داسو وسافران وثاليس على الحفاظ على فرص العمل في فرنسا.

وأضاف" سوف تكون هناك تعديلات ضرورية، ولكن يجب القيام بها بقدر الإمكان دون إنهاء الخدمة يصورة غير اختيارية. "

وتعهد لو مير بدعم حكومي طويل المدى لمن جرى منحهم إجازة مؤقتة لقلة العمل والذين يعملون فترات قصيرة لتجنب فقدان الوظائف المهارات.