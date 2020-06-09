مستخدمو "جوجل كروم" قد يحصلون على تعويض بـ 5 آلاف دولار .. فهل أنت منهم ؟

يعد "جوجل كروم" واحدا من أكثر المتصفحات شعبية حول العالم وإذا كنت من مستخدميه فقد تكون مؤهلا للحصول على عائد يبلغ 5 آلاف دولار.

وتقول التقارير إن هناك دعوى جماعية رفعت ضد "جوجل" بقيمة 5 مليارات دولار وسط مزاعم بأن عملاق التكنولوجيا يجمع المعلومات بشكل غير قانوني أثناء التصفح الخاص للمستخدمين. ويبدو أن المشكلة تتعلق بوضع التصفح المتخفي من "جوجل" والذي يسمح للمستخدمين بتصفح الويب بشكل خاص بحسب "روسيا اليوم".

ويدعي محامون من مكتب المحاماة Boies Schiller Flexner أن "جوجل" جمعت معلومات المستخدمين بشكل غير قانوني أثناء استخدامهم المتصفح المتخفي قائلين إن هذا يحدث "حتى عندما يتبع هؤلاء الأفراد توصيات غوغل لمنع تتبع أو جمع معلوماتهم الشخصية واتصالاتهم".

أثناء التصفح في وضع التصفح المتخفي توضح "جوجل" أنها لا تحفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والبيانات التي يتم إدخالها في الاستمارات.

ومع ذلك فإنه من الواضح للغاية أن عملاق التكنولوجيا يستمر في حفظ التنزيلات والإشارات المرجعية.

وتدعي الدعوى القضائية أن الشركة العملاقة "تتتبع خلسة المستخدمين" من خلال طرق مختلفة بما في ذلك Google Analytics و Google Ad Manager وزر تسجيل الدخول إلى "جوجل". وتعترض "جوجل" على هذه الادعاءات وتقول إنها ستدافع عن نفسها بقوة.

وقال متحدث باسم الشركة "وضع التصفح المتخفي في كروم يمنحك خيار تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في متصفحك أو جهازك. كما نوضح أنه في كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح".

وإذا تم إجبار "غوغل" على الدفع فقد يكون العديد من مستخدمي "جوجل كروم" في طابور انتظار الحصول على مبلغ ضخم. ولتكون مؤهلا ستحتاج إلى استخدام وضع التصفح المتخفي من "جوجل" منذ 1 يونيو 2016. ومع ذلك تخطط "جوجل" للدفاع عن نفسها ضد هذه المطالبات.