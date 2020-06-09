400 ألف وفاة عالميا و«منظمة الصحة»: لا تتراخوا .. الوضع يزداد سوءا

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 400 ألف وفاة، وتخطت الإصابات حاجز سبعة ملايين إصابة، عدّت منظمة الصحة العالمية أمس وضع الفيروس يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.

وقال تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف، "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلا أنه يزداد سوءا عالميا".

وأكدت بيانات، نشرتها جامعة جونز هوبكنز، تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم في فترة تتجاوز الشهر بقليل، مشيرة إلى تسجيل أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد - 19 في الأيام التسعة الأخيرة، وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للإصابات.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 403449 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا أكثر من 7030330 إصابة في 196 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3063500 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير) الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 110514 وفاة من أصل 1938842 إصابة، وشفي 500367 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي المملكة المتحدة بتسجيلها 40542 وفاة من أصل 286194 إصابة، تليها البرازيل مع 36455 وفاة من أصل 691758 إصابة، ثم إيطاليا مع 33899 وفاة من أصل 234998 إصابة، وفرنسا مع 29155 وفاة من أصل 190974 إصابة. وحتى أمس، أعلنت الصين - دون احتساب ماكاو وهونج كونج - 4634 وفاة من أصل 83040 إصابة، تعافى منها 78341 شخصا.

وأحصت أوروبا، حتى عصر أمس 183716 وفاة من أصل 2286470 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 118373 من أصل 2038062 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 65861 وفاة من أصل 1329461 إصابة، وآسيا 19624 وفاة من أصل 697016 إصابة، والشرق الأوسط 10562 وفاة من أصل 480302 إصابة، وإفريقيا 5182 وفاة من أصل 190379 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8645 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب الوكالة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات مع أرقام اليوم السابق.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 1938842.

والولايات المتحدة هي، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، الدولة الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد - 19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. ومع ذلك، خففت كل الولايات الأمريكية، بدرجات متفاوتة، تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء، الذي بلغ ذروته في هذه الدولة في منتصف مارس.

لكن عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليا لمواجهة موجة احتجاجات عمت البلاد وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، احتجاجا على وفاة رجل أسود أعزل، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في مدن أمريكية عدة.

وسجلت تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية أعدادا قياسية أمس، مع 96 وفاة و6405 إصابات، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2290.

ونشرت وزارة الصحة البرازيلية البارحة الأولى سلسلتين مختلفتين من أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط جدل وطني حول نشر البيانات المتعلقة بالوباء العالمي.

وأفادت الحصيلة الأولى التي أرسلتها الحكومة عبر تطبيق واتساب بعد منتصف الليل، بـ1382 وفاة إضافية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37312، إضافة إلى 12581 إصابة جديدة.

إلا أن حصيلة يومية ثانية نشرت بعد ساعتين على موقع الوزارة، أفادت بعدد وفيات أقل 525 وفاة، وعدد إصابات أكبر بكثير 18912 إصابة.

ولم توضح الوزارة عندما سألتها وكالة الأنباء الفرنسية عن أي من الحصيلتين هي الصحيحة؟

وإذا استندنا إلى الحصيلة الثانية، فإن الأعداد الإجمالية ستكون 36455 وفاة و691758 إصابة، علما بأن العلماء في البرازيل يعدون هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد في الواقع.

والبرازيل، الدولة العملاقة التي تعد 210 ملايين نسمة، هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثالثة من حيث عدد الوفيات.

وعند إعلانها عن الحصيلة الأولى البارحة الأولى، أكدت الوزارة أنها ستستأنف نشر الأعداد الإجمالية للإصابات والوفيات جراء الوباء، بعد تعليق ذلك ليومين.

وكانت السلطات الصحية المحلية في البرازيل قد اتهمت الحكومة السبت الماضي بإخفاء وفيات كورونا المستجد. حتى الرئيس جاير بولسونارو، كتب بنفسه في تغريدة في اليوم نفسه، أن الأعداد الإجمالية لا تعكس اللحظة التي تمر بها البلاد.

كما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البيرو إلى ما يزيد على 196 ألف حالة بعد تسجيل 4757 إصابة إضافية أمس، وفق آخر إحصاء رسمي. وأفادت وزارة الصحة البيروفية في تقرير حول الوضع الوبائي في البلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفا و515، مشيرة إلى أن 164 مصابا بالفيروس توفوا في يوم واحد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أن "عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفا و219 بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة أمس". وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابا يرقدون في المستشفيات، من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.