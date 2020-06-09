3369 إصابة جديدة في السعودية .. وإغلاق 71 مسجدا بسبب ظهور حالات

قياس درجة حرارة مصل على باب المسجد النبوي الشريف. "واس" تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي في إحدى الدوائر الحكومية السعودية.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105283 إصابة، بينها 30013 حالة نشطة، منها 1632 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وتعد الحالات المسجلة هي الأعلى منذ بداية الجائحة في السعودية، حيث شكل السعوديون 52 في المائة من الإصابات الجديدة، والمقيمون 48 في المائة.

وكان من بين المصابين الجدد 11 في المائة أطفال، و84 في المائة بالغون، و5 في المائة مسنون تجاوزت أعمارهم 65 عاما، كما شكلت إصابات الذكور 69 في المائة، والإناث 31 في المائة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1707 حالات جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 74524 حالة، لتبلغ نسبة التعافي نحو 72 في المائة من إجمالي الحالات.

كما تم تسجيل 34 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 746 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

ووفقا لتقرير الوزارة، بلغ عدد الفحوص الجديدة 18578 فحصا، ليكون الإجمالي 976815 فحصا‬.

وسجلت الرياض 746، جدة 577، مكة المكرمة 376، الدمام 301، الهفوف 241، القطيف 224، الخبر 180، المدينة المنورة 124، الظهران 99، الطائف 42، الدرعية 41، خميس مشيط 36، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات.

وفي سياق منفصل، وقعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلمية، وبحث آخر مستجداتها.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تطوير التقنيات المتعلقة بتعزيز الصحة العامة لتقديم خدمات الاستشارات والحلول التقنية المبتكرة، للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والوقاية من الأمراض.

كما تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الانتفاع المشترك من المنشآت وقواعد البيانات والمختبرات المستخدمة للبحوث والتطوير وتصنيع المنتجات.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصحة والمدينة في مجال تقنيات الجينوم والحوسبة البيولوجية، وتقنيات اللقاحات والتصنيع البيولوجي، وتقنية المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعاون كذلك في مجال النمذجة الرياضية والمحاكاة، وأنظمة الروبوت والتحكم الذاتي، كما تتضمن مجالات المذكرة التعاون في تقنيات الاتصالات وإنترنت الأشياء، والتصنيع المتقدم وتقنيات الصناعة الرابعة.

إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 71 مسجدا في مختلف مناطق المملكة، نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، ما استدعى غلق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وأرجعت الوزارة في بيان صادر عنها أمس ذلك، إلى عدم التزام بعض المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، التي جرى التأكيد عليها عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات، للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء في المنزل، وغسل اليدين والتعقيم قبل الذهاب إلى المسجد وبعده.

وحذرت منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة، ومنها عدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها الصادر على دور المواطن، في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو بتقديم البلاغ عبر خدمة "تواصل" في بوابة الوزارة الإلكترونية على مدى 24 ساعة، مبينة أهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، كما تؤكد أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، للإسهام في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه، بما يضمن - بمشيئة الله - سلامة الجميع.

وأشار الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في حسابه على "تويتر"، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تعقيم المساجد المغلقة، وإعادة تأهيلها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها.

من جانب آخر، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة قامت خلال الفترة من 8 إلى 14 شوال بتنفيذ 84864 جولة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 83585 جولة نفذها المراقبون الصحيون في القطاع البلدي، و1279 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأضافت الوزارة أن "الجولات أسفرت عن رصد 4651 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا".