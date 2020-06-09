401 مليار دولار قيمة مبيعات الأسماك العالمية في عام .. والاستهلاك يسجل رقما قياسيا



أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، أن استهلاك الفرد من الأسماك في جميع أنحاء العالم سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 20.5 كيلو جرام سنويا في عام 2018، وفقا لأحدث رصد للمنظمة.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته أمس، أن الإنتاج العالمي من الأسماك بلغ 179 مليون طن في عام 2018، كما يقدر إجمالي قيمة البيع الأول بنحو 401 مليار دولار، فيما شكلت منتجات تربية الأحياء المائية 46 في المائة من إجمالي الإنتاج، و52 في المائة من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري.

ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك في العقد المقبل، ما يؤكد دور الأسماك الحاسم في أمن الغذاء والتغذية في العالم، وأهمية التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، في الحفاظ على هذه التوجهات.

وبحسب المنظمة، تعد الصين أكبر منتج بسبب قطاعها لتربية الأحياء المائية المتطور جدا، الذي أنتج كميات من منتجات الأحياء المائية تفوق ما أنتجه العالم بأسره منذ عام 1999.

وبلغت حصة تربية الأحياء المائية 250 مليار دولار، بينما يعمل في القطاع الأساسي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية نحو 59.5 مليون شخص، في حين بلغ عدد سفن الصيد في الكرة الأرضية نحو 4.56 مليون سفينة.

وبحسب التقرير تصل نسبة إنتاج الأسماك العالمي التي تدخل التجارة العالمية إلى نحو 38 في المائة، إذ تبلغ قيمة صادرات منتجات الأسماك نحو 164 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الأسماك إلى 204 ملايين طن في عام 2030، أي بزيادة 15 في المائة عن عام 2018، مع زيادة حصة تربية الأحياء المائية من هذا الإنتاج، التي تبلغ حاليا 46 في المائة، بحسب تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم.

ويساوي هذا النمو نحو نصف الزيادة المسجلة في العقد السابق، ويعني أنه من المتوقع أن يصل متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأغذية السمكية إلى 21.5 كيلو جرام بحلول عام 2030.

ويتم صيد ما نسبته 34.2 في المائة من مخزونات الأسماك الآن عند مستويات غير مستدامة بيولوجيا، بحسب تحليلات تقرير "الفاو المعيارية". وهذه النسبة الكلية مرتفعة للغاية ولا تتحسن على مستوى العالم رغم أنه من المطمئن أن نعرف أن 78.7 في المائة من جميع الأسماك التي يتم اصطيادها تأتي من مخزونات مستدامة بيولوجيا، إضافة إلى ذلك فإن توجهات الاستدامة لعديد من الأصناف الرئيسة من الأسماك تتحسن.

وبلغ المصيد من جميع أنواع التونة أعلى مستوياته بنحو 7.9 مليون طن في 2018، ويتم الآن صيد ثلثي هذه المخزونات بمستويات مستدامة بيولوجيا، وهي زيادة كبيرة وصلت إلى 10 في المائة في عامين فقط، وهذا دليل على الإدارة المكثفة لمصايد الأسماك في قطاع يتميز بسلعة عالية القيمة، وبقدرة مفرطة لبعض أساطيل سفن الصيد.

وأثر تعطل النقل الدولي بشكل خاص في منتجات تربية الأحياء المائية المعدة للتصدير، في حين أثر انخفاض السياحة وإغلاق المطاعم بشكل كبير في قنوات التوزيع لعديد من أنواع الأسماك، على الرغم من أن مبيعات التجزئة ظلت مستقرة أو زادت بالنسبة إلى الأسماك المجمدة والمعلبة والمتبلة والمدخنة ذات الصلاحية الأطول. وفي أجزاء من منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، أُجبر أكثر من 90 في المائة من صغار الصيادين على التوقف عن العمل بسبب عدم القدرة على بيع ما يصطادونه، وقد تفاقم ذلك في كثير من الأحيان بسبب انخفاض الأسعار.

وتؤثر أسواق المدخلات وقضايا العمالة المهاجرة، والمخاطر المرتبطة بأسواق المنتجات الطازحة المزدحمة، في إنتاج واستهلاك الأسماك، مع تعرض سلاسل التوريد غير الرسمية لضغوط أكبر بسبب عدم وجود علاقات تعاقدية، وسلاسل تبريد راسخة. وتركز "الفاو" بشكل أساس على دعم وإعادة تشغيل وتعزيز سلاسل توريد وسبل عيش القطاع، مع إعطاء الأولوية للمجموعات والمناطق الأكثر ضعفا.

يحتوي تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية على قدر كبير من بيانات صيد الأسماك المرتبة بحسب الأصناف والمناطق، وإذا ما كان المصيد بحريا أم من مزارع الأسماك.

وبحسب التقرير فإن توسع تربية الأحياء المائية سيستمر لكن بوتيرة أبطأ، كما أن الأسماك المستزرعة ستكون لها حصة متزايدة من الاستهلاك والتجارة خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 48 في المائة في إفريقيا، ما سيسهم في التخفيف من الانخفاض المتوقع في استهلاك الفرد من الأسماك في تلك القارة نتيجة تزايد السكان.

وكانت الأنشوجة من أكثر أصناف الأسماك اصطيادا، بفضل الانتعاش القوي للإنتاج في البيرو وتشيلي، بينما جاء سمك بلوق الاساكا وسمك التونة الوثابة في المرتبة التالية. وقد وصلت منتجات مصايد الأسماك الداخلية، وهي مصدر مهم للغذاء في الدول المحدودة الأغذية، إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق حيث بلغت 12 مليون طن.

ويشكل استهلاك الأسماك سدس ما يستهلكه سكان العالم من البروتينات الحيوانية، وأكثر من نصف ما يستهلكه السكان في دول مثل بنجلادش وكمبوديا وغامبيا وغانا وإندونيسيا وسيراليون وسريلانكا وعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية.