



كثيرا ما نسمعهم يقولون: رُقْعَة، والعامة يقولون: رِقْعَة – بكسر الراء، وتشيع على ألسنة العامة، وتعد من فصيح كلامهم؛ لأن لها أصلا في العربية الصحيحة وللرُّقْعَة بضم الراء معان، جاء في المعجم الوسيط: "(الرُّقْعَة): ما يُرْفَعُ به الخَرْق أو القَطْع، يقال: الصاحب كالرُّقْعَة في الثوب... والرُّقعَة: قِطْعة من الورق أو الجلد يكتب فيها، والرُّقعة من الأرض: القِطْعَة، وهذه رُقعة من الكلأ أو العُشْب، ويقال: أصحاب رُقْعة الهدف... ورُقْعة الشطرنج... وخطّ الرُّقعة...".

فكلمة "رُقْعَة" عربية صحيحة ومعانيها متعددة وتعد من فصيح العامة لشيوعها على ألسنتهم.