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أحداث في صور

تعزيز المناعة

«الفرنسية »

أعضاء من شرطة بنجلادش يمارسون اليوجا لتعزيز الجهاز المناعي لأفراد الشرطة خلال جائحة كورونا.

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