مليارديرات العالم يستغلون اضطرابات الأسواق بخوض مخاطر الاستحواذات والأسهم والسندات

يستغل أغنى أغنياء العالم الاضطرابات في السوق كفرصة لتصيد الصفقات عبر الاستحواذات والاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل خيارات الأسهم والسندات مرتفعة العائد.

في حين يحاول أغلب عملاء البنوك الخاصة حماية ثرواتهم من تداعيات الضابية، التي تثيرها جائحة فيروس كورونا من خلال عملية شراء تحوطية أو التحول للسيولة.

ووفقا لـ"رويترز"، قال فيليب فيلي، رئيس قسم إدارة الثروات الدولية في كريدي سويس، إن البنك يعول على مليارديرات مستعدين للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات، مشيرا إلى أن مثل تلك الأنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022.

وتابع "طموحي للعملاء الاستراتيجيين هو زيادة المساهمة في النمو لمثليه على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة".

وأضاف "نجري حاليا مزيدا من النقاشات مع العملاء بشأن كيفية الاستثمار أو إعادة الاستثمار في الأسواق وكيف نبني مراكز استراتيجية.. بعض عملائنا الاستراتيجيين يبحثون الاستثمار في أصول ذات مخاطرة أكبر".

وتابع قائلا "هذا التوجه واضح من الحوارات مع العملاء بالغي الثراء وأيضا من أنشطة الشركات التي نشهدها، معدل التحويلات المالية في أبريل ظل أعلى من مستويات ما قبل الأزمة".

وأشار إلى أن إيرادات إدارة الثروات الدولية زادت 6 في المائة في الربع الأول من العام لتسجل 1.5 مليار فرنك بفضل زيادة تداولات العملاء، والإدارة تسهم بما يقل قليلا فحسب عن نصف أرباح البنك قبل الضرائب.

وبين أنه مع انخفاض تقييمات الشركات، يبحث أغنى الأغنياء عن فرص لامتلاك حصص استراتيجية فيها، لافتا إلى أن "هناك مزيدا من الاهتمام الآن فيما يتعلق بتنفيذ صفقات استحواذ صغيرة".