بوادر التعافي .. المصارف تعود إلى دعم صفقات الشراء الشامل

لم يمض وقت طويل على دعم كل من "جولدمان ساكس" و"دويتشه بانك" لإحدى أكبر عمليات الشراء الشامل من جانب شركات الأسهم الخاصة في أوروبا، قبل أن يصبح لديهما سبب للشعور بالندم.

في أواخر شباط ( فبراير) اتفق المصرفان وأربعة مقرضين آخرين على ضمان دين يدعم استحواذ كل من "أدفينت إنترناشونال" و"سينفين" Cinven على أعمال المصاعد التابعة لشركة ثيسين مقابل 17 مليار يورو.

بحلول نهاية الشهر التالي، بعد أن تسبب انتشار كوفيد - 19 في حدوث تشنجات في سوق ديون الشركات الأكثر خطورة، كان المقرضون قد وضعوا بالفعل مخصصا احتياطيا للخسائر. لقد واجهوا احتمال تأخير التعامل مع ثمانية مليارات يورو من القروض المرحلية المرتبطة بالصفقة لفترة طويلة بشكل غير مريح، غير قادرين على تحويل المخاطر إلى مديري الصناديق.

لكن الآن مع قوة تعافي الطلب على السندات عالية المخاطر وقروض الرفع المالي، تسعى المصارف إلى إطلاق الصفقة الضخمة في وقت مبكر لا يتجاوز نهاية هذا الشهر، وفقا لأشخاص على دراية بالخطط.

القرض المرحلي لشراء صانعة المصاعد الألمانية هو الأكبر بين عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المتراكمة على ميزانيات المصارف العمومية على جانبي المحيط الأطلسي. يشمل هذا المقدار الكبير ديونا تدعم عمليات استحواذ على أعمال تجارية تضررت بشدة من الأزمة، مثل كازينوهات لاس فيجاس وسلسلة محال في المملكة المتحدة وشركة صناعة أحذية رياضية فاخرة شمالي إيطاليا.

لكن حال الأسواق الآخذ في التحسن يعني أن المصارف بدأت الآن في التعامل مع هذا التراكم بشكل أسرع بكثير مما كانت تعتقد. في الأسابيع الأخيرة تم الانتهاء من عدد كبير من صفقات ديون الاستحواذ الأمريكية، وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي أول قرض لعملية شراء شامل من جانب الأسهم الخاصة ـ سيغلق في غضون أشهر.

قال ستان هارتمان، رئيس قسم العائد المرتفع وقروض الرفع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مصرف بي إن بي باريبا: "لقد تغيرت اللهجة بالتأكيد في السوق".

في عمليات الشراء الشامل التقليدية التي تتم عن طريق الرفع المالي توافق المصارف على الاحتفاظ بالدين لفترة، ثم تحقيق الربح من خلال بيعه للمستثمرين في شكل سندات عالية المخاطر أو قروض رفع مالي تحمل تصنيفات ائتمانية أقل جودة.

لكن في حال انهارت الأسواق يمكن أن تجد المصارف نفسها عالقة مع ذلك التمويل المرحلي في ما يعرف بـ"صفقة معلقة". يمكن بعد ذلك أن تتكبد خسائر في الديون إذا أجبرت على تقديمها للمستثمرين القلقين بخصومات كبيرة في القيمة الاسمية.

في الولايات المتحدة تعرضت المصارف لأضرار في محاولتها تحويل بعض قروض الاستحواذ العالقة. الإثنين الماضي باع كل من "بانك أوف أمريكا" و"رويال بانك أوف كندا" و"باركليز" مليار دولار من قروض تدعم استحواذ شركة التكنولوجيا "إسبيري" Xperi على شركة تسجيلات الفيديو الرقمي "تيفو" TiVo بـ90.5 سنت للدولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال جون جريجوري، رئيس أسواق رأس المال لتمويل الرفع المالي في شركة ويلز فارجو سيكيوريتيز: "كل هذه (الصفقات) ستضطر أن تأتي بخصومات كبيرة للغاية".

في أوروبا، الأربعاء، سددت المصارف بقيادة "جيه بي مورجان" و"نومورا" 725 مليون يورو من القروض التي تدعم شراء الأسهم الخاصة لشركة وساطة التأمين الفرنسية "فينانسييه سي إي بي" Financière CEP بسعر صحي تجاوز 97 سنتا.

قد تكون الصفقات الأوروبية الأخرى مؤلمة أكثر. مصارف بقيادة كريدي سويس تشير إلى أنها يمكن أن تبيع ما يقارب مليار يورو من ديون متعلقة بالاستحواذ تدعم شركة تأجير المعدات بولز Boels مقابل مقدار ضئيل يصل إلى 92 سنتا للدولار. أيضا اتخذت المصارف المعنية قرارا بالاحتفاظ بنحو 625 مليون يورو من ديون الشركات العائلية في ميزانياتها العمومية، بعد أن حاولت – وفشلت - بيع 1.6 مليار يورو في شباط (فبراير) ـ مع بدء الأسواق في التغير.

السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان "جولدمان" وشريكه سيكونان قادرين على الخروج من صفقة مصاعد "ثيسين كروب" دون أذى.

تتمتع الشركة بعوائد دورية قوية، وهذا عادة ما يريح مستثمري الديون، لكن الحجم الهائل للتمويل يمثل تحديا. تم تخصيص الجزء الأكبر من صفقة الثمانية مليارات يورو لسوق قروض الرفع المالي، التي كانت أبطأ في التعافي من سوق السندات ذات العائد المرتفع.

قال مصرفيون يعملون على الصفقة إن مالكي شركات الأسهم الخاصة الجدد يجب أن يقدموا لهم المرونة لتحويل بعض هذه القروض إلى سندات مضمونة إذا احتاجوا إلى ذلك. وفي هذا السياق عرض المقرضون بالفعل أكثر من ثلث سندات الصفقة غير المضمونة الأكثر خطورة التي تبلغ قيمتها 1.7 مليار يورو، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وهذا يقلل من مقدار الديون التي يتعين عليهم تصفيتها عند إطلاق الصفقة في نهاية المطاف.

شركات الأسهم الخاصة تراقب هذه الجهود عن كثب، لأنها تفكر في ما إذا كانت ستكتب شيكات جديدة لشراء الشركات.

قال كريستيان سيندينج، الرئيس التنفيذي لشركة إي كيو تي EQT السويدية للأسهم الخاصة: "نحن نراقب عن كثب - كل من المشترين والبائعين". وفي حال استعادت المصارف الثقة بقدرتها على تقديم ديون عالية المخاطر، فإن الشركات مثل شركته يمكنها "فعل أكثر من ذلك (...) وستكون هناك صفقات أكبر".

مجموعة ثلاثية من شركات الأسهم الخاصة أطلقت الأسبوع الماضي عملية استحواذ بقيمة خمسة مليارات يورو على شركة الاتصالات الإسبانية "ماس موفيل" MasMovil، في أول صفقة استحواذ ذات رفع مالي كبيرة تبرم منذ شهور. اتفق "باركليز" و"بي إن بي باريبا" و"مورجان ستانلي" على دعم الدين الخاص بالصفقة.

قال أندريه كوزنتسوف، كبير مديري محفظة الائتمان في "هيرميس إنفيستمنت مانيجمنت"، إن خلفية السوق "أصبحت أكثر مساعدة" على عمليات الاستحواذ ذات الرفع المالي، إلا أن الصفقات المصنفة ائتمانيا في أدنى مستويات التصنيف عالي المخاطر ستظل "صعبة". أضاف: "نحن في الطريق المؤدي إلى تعافي تمويل الاستحواذ بالرفع المالي".