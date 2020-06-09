قواعد سفر مشوشة تفاقم ضائقة «النقل والسياحة»

عندما وصلت هوب إيلسا إلى فندق إنتركونتيننتال سيدني الفاخر لقضاء 14 يوما من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، سرعان ما اكتشفت أنها لم تكن على وشك قضاء أي شيء يشبه العطلة.

تقول قبطانة اليخت الفاخر، التي عادت إلى الوطن من الفلبين في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن استحدثت أستراليا عددا من أول وأشد قواعد الحجر الصحي الوبائية: "لم يكن يسمح لنا بالخروج من غرفنا. النوافذ لم تكن تفتح ولم يكن هناك هواء نقي. وضعوا حارسين في كل طابق، وإذا فتحت بابك سيحدقان بك، ويطلبان منك إغلاقه".

"كنت أبكي"، موضحة أنها مدخنة كثيفة، وكانت قد عانت أعراض انسحاب وحشية، إلى أن طلب لها مكتب الاستقبال لصقات النيكوتين.

لتجاوز فترة إقامتها بدأت تجري في غرفتها، التي تغطي نحو كيلومتر يوميا، لتلعب البولينج بورق التواليت.

أقنعتها تجربتها أن قضاء أسبوعين في الأسر، حتى في فندق خمس نجوم يطل على دار الأوبرا، يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية، لكنها لا تزال تعتقد أن حجر الأشخاص الذين يبدون أصحاء أمر ضروري. وتقول إن حرية السفر ونشر العدوى أمر غير عادل.

إن دعمها لممارسة تعود على الأقل إلى العصور الوسطى تتم مشاركته على نطاق واسع. أكثر من 140 دولة ومنطقة استحدثت تدابير الحجر الصحي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك وفقا لبيانات جمعتها مجموعة إس أو إس SOS الدولية للخدمات الطبية والأمنية، وهو مستوى يقول الخبراء إنه غير مسبوق.

بقليل من الجدل والتشاور الواضح، أو حتى الاتفاق بين العلماء حول موعد تطبيقه، قررت الحكومات في جميع أنحاء العالم أن عزل الوافدين من دول أخرى استجابة ضرورية لفيروس كورونا، وفي بعض الحالات يمكن أن يظل كذلك لفترة لا بأس بها.

تقول يوجينيا تونيوتي، أستاذة تاريخ الطب في جامعة ساساري في إيطاليا: "نشهد لحظة فريدة في التاريخ. لم يكن هناك قط وقت واجهت فيه البشرية، مثل هذه النسبة الكبيرة من السكان في عالم الحجر الصحي".

بالنسبة إلى بعض خبراء الصحة العامة، السرعة التي استحدثت بها الدول إجراءات صارمة ضد حركة الأشخاص للحد من انتشار الفيروس، كانت مصدرا للارتياح.

يقول الدكتور ردريجو رودريجيز-فرنانديز، وهو مدير طبي في مجموعة إس أو إس SOS الدولية: "كانت مفاجأة سعيدة للغاية من وجهة نظري".

ويضيف أنه من الصعب بما فيه الكفاية وضع سياسة وطنية للرعاية الصحية، لذلك فإن الانتشار السريع لتدابير الحجر الصحي كان "مبهجا فعلا".

على أن هذا العالم الجديد من الحجر جلب المشكلات أيضا. تقول مجموعات حقوق الإنسان إن بعض الحكومات استخدمت الحجر الصحي كذريعة للقيام باعتقالات تعسفية أو تعزيز الإجراءات العسكرية.

في أماكن أخرى، نشأت القواعد بشكل عشوائي للغاية، بحيث أحدثت مزيجا مربكا من قواعد السفر التي بدأت تثير قلق شركات النقل والسياحة.

عادة ما تفرض السلطات الحجر الصحي على المسافرين المقبلين لمدة 14 يوما، وهي فترة يعدها الباحثون آمنة لفيروس مع متوسط فترة حضانة يبلغ نحو خمسة أيام، لكن القواعد ليست موحدة على الإطلاق.

الحجر الصحي في ميانمار يصل إلى 21 يوما من الحجر لبعض الوافدين. ساموا تفرض 14 يوما من العزلة قبل وصولك و14 يوما بعد وصولك.

بعض الدول تضعك في فندق، وأخرى تسمح لك بالذهاب إلى المنزل. بعضها يطلب اختبار فيروس كوفيد - 19 قبل الوصول، وأخرى بمجرد وصولك إلى هناك تباشر الاختبار.



مشكلة التنسيق



بالنسبة إلى صناعة النقل والسياحة التي تدعم نحو وظيفة واحدة من أصل عشرة وظائف في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الخليط من التدابير تذكرة مثيرة للقلق بما حدث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، عندما أطلقت الدول مجموعة من القواعد المختلفة لسلامة المطارات، كثير منها استمر حتى هذا العام.

تقول جلوريا جيفارا مانزو، الرئيسة التنفيذية لمجلس السفر والسياحة العالمي، إن عدم التنظيم هذا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، من أسباب احتياج الصناعة إلى خمسة أعوام لكي تتعافى.

وقالت في مؤتمر لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي: "يجب أن نتعلم من الماضي" مضيفة أن الأمر استغرق 18 شهرا فقط لكي يتعافى القطاع بعد الأزمة المالية 2008، حيث كان هناك تنسيق أفضل بين الدول.

بعد أكثر من أربعة أشهر من فرض أول تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في الصين، حيث بدأ تفشي المرض، كان التنسيق بطيئا على المستوى الدولي، بل وحتى داخل الدول.

في الولايات المتحدة، بدأت تكساس تخفيف قواعد الحجر الصحي لمدة 14 يوما للزائرين من خارج الولاية في نيسان (أبريل) الماضي، لكن قيودا مماثلة كانت لا تزال قائمة الأسبوع الماضي في ولايات مثل ألاسكا.

التفاوت حاد بشكل خاص في أوروبا، حيث تعتزم دول منها إيطاليا وإسبانيا واليونان تخفيف متطلباتها للحجر الصحي مع اقتراب فصل الصيف، تماما في الوقت الذي استحدثته بريطانيا، وهي من أكبر الاقتصادات في المنطقة.

خالفت بريطانيا الاتجاهات الدولية طوال فترة الوباء من خلال عدم فرض قواعد الحجر الصحي أو فحوص المطارات أو ضوابط الحدود المشددة التي أدخلتها الدول الأخرى.

ما أثار غضب شركات الطيران والفنادق البريطانية أنه اعتبارا من الثامن من حزيران (يونيو) المقبل، يتعين على الوافدين من الخارج عزل أنفسهم لمدة 14 يوما أو مواجهة غرامة بقيمة ألف جنيه.

ستكون هناك إعفاءات لسائقي الشحن والأطباء وغيرهم، لكن هذه الخطوة هي "بالضبط آخر شيء تحتاج إليه صناعة السفر" وذلك وفقا لرسالة موجهة إلى الحكومة، وقعت عليها أكثر من 200 شركة للسفر والضيافة.

وقالت الشركات إن هذه الخطوة "غير العملية" من شأنها ردع الزائرين الأجانب، وربما تحفز متطلبات الحجر الصحي المتبادل على المسافرين البريطانيين.

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء إن الحكومة لم تفرض الحجر الصحي في وقت سابق، لأن "المشورة العلمية كانت واضحة جدا وهي أن ذلك لن يكون له أثر مهم" في وصول الوباء.

وقال إنها تتصرف الآن مع انخفاض معدلات الإصابة، لأنها لا تريد رؤية موجة من الإصابة مرة أخرى من الخارج.

وقال أحد العلماء الذين حضروا المجموعة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة البريطانية بشأن الحالات الطارئة أو ساجا Saga لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في نيسان (أبريل) الماضي، إن الحجر الصحي كان سيحدث كارثة اقتصادية لدولة جزرية تزودها آلاف الشاحنات التي تعبر القناة كل يوم.

هذه ليست المرة الأولى التي تتميز فيها بريطانيا بمثل هذه المسائل. أنشئت منظمة الصحة العالمية في 1948 في أعقاب سلسلة من "المؤتمرات الصحية الدولية" في القرن التاسع عشر.

وتصارعت هذه مع الحاجة إلى الاتفاق على إجراءات الحجر الصحي لوقف انتشار الأمراض مثل الكوليرا، دون تعطيل التجارة الدولية دون مبرر.

في المؤتمر الأول الذي عقدته فرنسا في 1851 "أرادت الدول البحرية، ولا سيما بريطانيا، التقليل من أي لوائح صحية من شأنها أن تتداخل مع التدفق الحر للتجارة" كما تقول دراسة ألفها تشارلز كليفت، زميل استشاري أعلى في مؤسسة تشاثام هاوس، الذي يدرس تاريخ المؤسسات الصحية العالمية.

تضيف الدراسة أن رئيس تحرير إحدى المجلات الطبية الألمانية لاحظ في وقت لاحق "التوافق المذهل بين مصالح إنجلترا التجارية وقناعاتها العلمية".



التكلفة الاقتصادية



استمر النضال للحفاظ على الصحة العامة والمالية منذ ذلك الحين، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالوباء الحالي.

لطالما كانت منظمة الصحة العالمية حذرة بشأن الحد من حركة الأشخاص أو البضائع في حالات الطوارئ الصحية العامة، جزئيا لأنها تقول إن مثل هذه القيود غالبا ما تكون غير فعالة، ويمكن أن تكون لها آثار اقتصادية سلبية.

عندما سئل الأسبوع الماضي عما إذا كانت هذه لا تزال هي الحال، أشار متحدث رسمي إلى نصيحة مكتوبة من منظمة الصحة العالمية تقول إن تدابير السفر التي تتداخل بشكل كبير مع حركة المرور الدولية لأكثر من 24 ساعة "قد يكون لها أساس منطقي للصحة العامة في بداية مرحلة احتواء تفشي المرض" حيث يمكن أن تمنح الدول مزيدا من الوقت للاستعداد".

وقالت إن "مثل هذه القيود مع ذلك، يجب أن تكون قصيرة المدة ومتناسبة مع مخاطر الصحة العامة، وأن يعاد النظر فيها بشكل منتظم مع تطور الوضع".

فلماذا تجاهل عدد كبير من الدول هذا؟ هناك إجابة واحدة محتملة: الذعر.

انتشر فيروس كوفيد - 19 بمعدل أسرع بكثير مما توقعته معظم الدول. مشهد المستشفيات المكتظة في الدول المتقدمة مثل إيطاليا، ربما دفع الحكومات للتصرف.

في كثير من الدول رحب الجمهور بهذه الخطوة. كان الحجر الصحي جزءا من مجموعة قيود السفر التي يعزى إليها إبقاء معدلات الوفيات منخفضة في دول مثل نيوزيلندا وأستراليا، اللتين سجلتا أقل من 130 حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد - 19 في وقت كتابة هذه المقالة.

في مرحلة معينة، أكثر من ثلثي حالات كوفيد - 19 المؤكدة في أستراليا كانت لمسافرين عائدين، وذلك وفقا لكبير الإداريين الطبيين في البلاد، بريندان ميرفي.

وتم عزل أكثر من 33800 شخص في البلاد منذ بدء إغلاق حدود الدولة الوطنية والداخلية في آذار (مارس) الماضي، في الغالب في فنادق حيث تتحمل الحكومات الفاتورة.

لم تسر الأمور بسلاسة دائما. في بيرث، سجن رجل بعد التسلل مرارا وتكرارا خارج غرفة الحجر الصحي في الفندق.

انتهى الأمر برجل يبلغ من العمر 79 عاما في المدينة نفسها في العناية المركزة بعد إصابته بالمرض في الحجر الصحي في الفندق، حيث لم تتم الاستجابة لمناشدات الزوجة للحصول على المساعدة الطبية في البداية.

في نيوزيلندا، ذهب أقارب متعبون إلى المحكمة لإلغاء قواعد الحجر الصحي التي منعتهم من رؤية أفراد من العائلة يحتضرون.

نجاح الدول في القضاء على الفيروس يظهر أن تدابير مثل الحجر الصحي تنجح، كما يقول الدكتور بهارات بانخانيا، المحاضر السريري البارز في كلية الطب والصحة في جامعة إكستر.

قال لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "نجح الأمر. ماذا تريد أكثر من ذلك؟" وأضاف أن أعداد السكان والوافدين الأكبر في بريطانيا، ربما جعلت الحجر الصحي أكثر صعوبة، لكن ليس مستحيلا. "لأنه كان ينظر إلى ذلك على أنه أمر صعب، قالوا، ’لا يمكن القيام به‘. أي شيء ممكن إذا أردت القيام به".



عصر فقاعات السفر



بدأ بعض الدول في تخفيف تدابير الحجر الصحي الخاصة بها، لكن بالنسبة إلى شركات الطيران المتضررة ماليا، كانت السياسة مصدر خلاف منذ بداية الوباء.

يقول ألكسندر دي جونياك، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا": "نحن قلقون بشأن نشر تدابير الحجر الصحي، التي من هذا القبيل لأنها رادع رئيس للسفر الجوي".

بدلا من الحجر الصحي، تضغط شركات الطيران والسياحة من أجل معايير دولية مشتركة حول كيفية إدارة السفر، بما في ذلك فحص درجات الحرارة في المطارات، وارتداء أقنعة الوجه أثناء التنقل، والتباعد الاجتماعي حيثما أمكن في المطار وزيادة تنظيف المعدات.

كما تدعم صناعة السفر أيضا "الجسور الجوية" أو "الفقاعات" أو "ممرات السفر" الخالية من الحجر الصحي، تم إنشاؤها بين الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة. اتفقت أستراليا ونيوزيلندا على إنشاء "فقاعة سفر عبر تاسمان" بينما دول منها اليونان وقبرص، التي ناقشت إنشاء منطقة آمنة للسياحة في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

جون هولاند كاي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو في لندن، حيث انخفص متوسط عدد الركاب من نحو 250 ألفا يوميا إلى نحو ستة آلاف، يقول إن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار.

وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا توجد طريقة مثالية حاليا لمعرفة إن كان شخص ما مصابا بالمرض وآخر ليس كذلك، لكن يمكننا معرفة إن كانت إحدى الدول منخفضت المخاطر، وبالتالي ينبغي علينا قبول المسافرين المقبلين من هناك. وفي المقابل، سيقبلون الركاب منا إذا تم اعتبارنا دولة منخفضت المخاطر. يبدو أن هذا بالضبط هو نوع النهج الصحيح بدلا من حجر صحي شامل لمدة 14 يوما لأي مسافر مقبل، ما سيؤدي إلى توقف الناس عن الطيران وإعاقة الاقتصاد".

يعمل مطار هيثرو مع عشرة مطارات رئيسة أخرى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك هونج كونج وسيدني وسان فرانسيسكو، في محاولة لفرض التدابير الصحية نفسها على مستوى العالم، كطريقة لتسريع فكرة "الجسر الجوي". مع ذلك، فإن هذا في النهاية قرار الحكومات.

في الوقت نفسه، أي شخص يرجو رؤية نهاية للحجر الصحي قريبا لا يمكن أن يتجاهل الدولة التي بدأ فيها تفشي فيروس كورونا: الصين.

مضى الآن أكثر من أربعة أشهر على تطويق مدينة ووهان، المدينة التي اكتشف فيها الفيروس أول مرة.

الحجر الصحي الشامل في وقت لاحق غطى محافظة هوبي بالكامل وسكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة. وتم لاحقا اعتماد تدابير لحماية بكين من التعرض للفيروس، ما رفع إجمالي عدد الإصابات في العاصمة إلى نحو 500 حالة.



اختلاف قواعد الحجر الصحي في العالم



اعتبارا من الثامن من حزيران (يونيو) الجاري، سيطلب من المقيمين والزوار قضاء 14 يوما في العزل الذاتي في مكان واحد، أو مواجهة غرامة بقيمة ألف جنيه. كما سيطلب من الأشخاص أيضا تزويد تفاصيل الاتصال، وقد يتحملون غرامة بقيمة 100 جنيه إذا رفضوا.

عند الوصول يجب فحص المسافرين الذين لا تظهر عليهم الأعراض لفيروس كوفيد - 19 ومن ثم انتظار النتائج. قد يتمكن الأشخاص من ذوي النتائج السلبية من المغادرة والذهاب إلى المنزل للبقاء في حجر صحي إجباري لمدة 14 يوما، ويجب عليهم خلالها فحص درجة حرارتهم مرتين يوميا وتسجيل حالاتهم الصحية.

الواصلون برا من دول مجاورة يجب عليهم تقديم شهادة صحية لا يزيد عمرها على أربعة أيام تؤكد نتيجة فحص سلبية بالفيروس.

ويجب أن يخضع المواطنون العائدون إلى الوطن لحجر صحي في المنزل لمدة 14 يوما، وإذا كانت نتيجة فحص تم إجراؤه خلال هذا الوقت سلبية، يمكن إنهاء الحجر الصحي.

يجب أن يظهر الوافدون شهادة صحية تؤكد نتيجة سلبية من الإصابة بفيروس كوفيد - 19 لفحص أجري من مدة لا تزيد على سبعة أيام قبل الوصول.

يطلب من الذين يصلون من دون هذه الشهادة الخضوع لفحص وحجر صحي عند الوصول على نفقتهم الخاصة، حتى وصول نتائج الفحص التي قد تستغرق ما يصل إلى سبعة أيام.

يجب أن يبقى الوافدون من الخارج، بما في ذلك المواطنون الإيرلنديون العائدون في المنزل، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين لمدة 14 يوما.

في حين أن الوافدين الأجانب إلى الصين كانوا بأعداد ضئيلة، إلا أن المسافرين الداخليين كانوا عرضة لقواعد حجر صارمة وغير متناسقة.

عندما أعادت ووهان فتح السفر في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي، الأشخاص المتجهون إلى بكين وجدوا الرحلة أكثر صعوبة مما تم الإعلان عنها.

استقبل الوافدون من قبل المسؤولين المحليين ببذلات خاصة بالمواد الخطرة، الذين نقلوهم بالحافلات مباشرة من محطة القطار إلى منازلهم أو إلى منشأة حكومية. بعض المناطق سمحت للعائدين بالحجر الصحي في المنزل، مع قيود قليلة نسبيا؛ في بعض الحالات ملاحظة بوعد بعدم الخروج كانت كافية.

وفي مناطق أخرى، أغلق المسؤولون أبواب العائدين بشريط، ووضعوا جهاز استشعار خارج الباب، من شأنه تنبيه السلطات إذا فتح.

بعض مناطق بكين رفضت جميع السكان العائدين من ووهان، ومنعتهم من الذهاب إلى منازلهم وأجبرتهم على الانتقال مباشرة إلى منشأة حكومية لمدة 14 يوما.

تم تخفيف اللوائح في بكين في الأسابيع الأخيرة. مع ذلك، في شمالي الصين، حيث تم اكتشاف مجموعة من الحالات، تم إغلاق مدن كبيرة مثل هاربين في هيلونج جيانج وفرض تدابير الحجر الصحي.

حتى في الدولة التي شهدت فيروس كوفيد - 19 أول مرة واتخذت بعضا من الخطوات الأكثر جذرية لقمعه، لا تزال الحياة ليست كما كانت بالكامل.

وحيث إن آفاق التوصل إلى لقاح أو علاج ناجع لا تزال غير معروفة، قد تبقى هذه هي الحال في جميع أنحاء العالم لبعض الوقت، في المستقبل.