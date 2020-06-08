بعد تراجع العائدات 80%.. أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم تغلق شركتين تابعتين

أعلنت شركة "سويس بورت"، أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الطيران، اليوم أن شركتين تابعتين لها في بلجيكيا ستقدمان طلبين لإشهار الإفلاس وتستعدان للإغلاق، بعدما قضت جائحة كورونا على أية احتمالات لقدرتها على البقاء.

وبحسب "الألمانية" تسجل سويس بورت بلجيكا وسويس بورت بلجيكا للتنظيف خسائر منذ سنوات، وظلتا تعتمدان على تلقي دعم مالي من الشركة الأم، ومقرها زيورخ.

وقال إريك بورن رئيس سويس بورت، في بيان، :"علينا أن نعترف بأنه لم تكن هناك خيارات قابلة للتطبيق على الطاولة ولا آفاق إيجابية في الأفق."

وأعلنت الشركة أنها ستتبنى سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالشركات التابعة التي تسجل خسائر، وذلك بعدما تراجعت عائدات الشركة العالمية بنسبة 80% بسبب جائحة كورونا.

وتتخصص الشركة في مناولة الأمتعة وتقدم الخدمات للركاب والطائرات في مطار بروكسل. ولن تتأثر عمليات الشحن التابعة للشركة في بلجيكا بالإفلاس.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة موجودة في 300 مطار حول العالم، ويبلغ قوام القوة العاملة بها 64 ألف فرد.

وبلغت إيرادات المجموعة 1ر3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) العام الماضي.