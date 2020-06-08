الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بفضل آمال انتعاش الاقتصاد

بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم، مواصلة مكاسبها بعد موجة ارتفاعات الأسبوع الماضي عقب انتعاشة مفاجئة في الوظائف عززت الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي تجاوز المرحلة الأسوأ من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 121.95 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة ليصل إلى 27232.93 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.99 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 3199.92 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 9.36 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 9823.44 نقطة.