كسوف حلقي للشمس تشهده المملكة في 21 يونيو .. ويشاهد في شرورة بنسبة 96 %

تشهد سماء المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 29 شوال الموافق 21 يونيو كسوفا حلقيا للشمس يشاهد في شرورة بنسبة 96.16% ويستمر ساعتين و 42 دقيقة.

وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.

وبين المركز أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في مكة المكرمة عند الساعة 07:04 صباحا وستكون ذروته عند الساعة 08:12 صباحا في حين ستكون نهايته عند الساعة 09:31 صباحا وتصل مدته 02:27 دقيقة بنسبة 70.88% أما في الرياض فسيشاهد عند الساعة 07:10 صباحا وستكون ذروته عند الساعة 08:23 صباحا في حين ستكون نهايته عند الساعة 09:49 صباحا وتصل مدته 02:39 دقيقة بنسبة 73%.

وفي الشرقية سيشاهد الكسوف عند الساعة 07:14 صباحا وستكون ذروته عند الساعة 08:30 صباحا بينما ستكون نهايته عند الساعة 09:59 صباحا وتصل مدته 02:45 دقيقة بنسبة 73.70% في حين سيشاهد الكسوف على شرورة عند الساعة 06:59 صباحا وستكون ذروته عند الساعة 08:13 صباحا وستكون نهايته عند الساعة 09:41 صباحا.