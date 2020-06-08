الأسهم الأوروبية تهبط عن ذروة 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ثلاثة أشهر اليوم الاثنين حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني بعض الأرباح عقب صعود قوي الأسبوع الماضي أملا في تعاف بعد الجائحة، بحسب ما نشرت "رويترز".
وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ، وقاد الاتجاه النزولي قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية والتجزئة.
وهبط سهم أسترا زينيكا 1.8 بالمئة بعدما أوردت بلومبرج أنها فاتحت منافستها الأمريكية جيلياد ساينسز بشان اندماج محتمل لتأسيس واحدة من أكبر شركات العقاقير في العالم.
ونزل سهم شركة بطاقات الدفع الألمانية وايركارد 4.1 بالمئة بعد أن بدأ ممثلو الإدعاء إجراءات بحق مجلس الإدارة بأسره في إطار تحقيق بشأن تلاعب في السوق.
وزادت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بين 0.5 بالمئة وثلاثة بالمئة مع صعود أسعار الخام بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج.
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