القبض على يمني قتل مواطن كبير في السن غدرا بسيارته في عسير

صرح المقدم زيد الدباش المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره) بوقت وجيز وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرا بسيارته في محافظة الحرجة وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.