كاريكاتير 2020/06/08

كاريكاتير
- غدا أحقية أسهم أرامكو المجانية للمكتتبين الأفراد السعوديين
- تعليق تداول صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب تمهيدا للإعلان عن حدث
- محفظة قناص الفرص في الأسواق الأمريكية تقفز 32%.. 11.8 مليار ريال مكاسب سوقية لصندوق الاستثمارات خلال 65 يوما
- السعودية: 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1026 حالة تعافي
- غدا.. بدء مرحلة الاكتتاب و فترة تداول حقوق الأولوية للشركة السعودية للأسماك
- "الصحة" تحث على ممارسات يومية صحيحة للوقاية من كورونا
- "إرنست& يونغ" تنسحب من مراجعة قوائم "الخضري" بسبب المعايير المهنية
- إيداع 379 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
- سيناتور أمريكي: الصين تحاول إفشال تطوير لقاح لكورونا
- تشغيل 11 كلية تقنية جديدة للبنين بمختلف مناطق السعودية
أضف تعليق