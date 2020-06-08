وفيات كورونا في 5 أشهر توازي الوفيات السنوية بسبب الملاريا

فيما قاربت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في العالم، 400 ألف وفاة، ولامست الإصابات سبعة ملايين إصابة، أكد إحصاء لـ"رويترز" أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط يوازي عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا، وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم.

وأشار الإحصاء الذي يستند إلى تقارير رسمية للحكومات، إلى أن أول وفاة بالفيروس أعلنت في العاشر من كانون الثاني (يناير) في مدينة ووهان الصينية، واستغرق الأمر حتى مطلع نيسان (أبريل) لاجتياز رقم 100 ألف وفاة. وارتفع عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف في 23 يوما فقط.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة نحو 110 آلاف، وهو الأكبر في العالم حاليا.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 399907 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا 6917100 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3015900 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالفيروس في شباط (فبراير) الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 109802 وفاة من أصل 1920061 إصابة. وشفي 500849 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي المملكة المتحدة بتسجيلها 40465 وفاة من أصل 284868 إصابة، تليها البرازيل مع 35930 وفاة من أصل 672849 إصابة، ثم إيطاليا مع 33846 وفاة من أصل 234801 إصابة، وفرنسا مع 29142 وفاة من أصل 190631 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، 4634 وفاة من أصل 83036 إصابة، تعافى منها 78332 شخصا.

وأحصت أوروبا، حتى عصر أمس، 183338 وفاة من أصل 2268621 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 117634 من أصل 2015118 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 64100 وفاة من أصل 1291453 إصابة، وآسيا 19244 وفاة من أصل 679662 إصابة، والشرق الأوسط 10412 وفاة من أصل 469545 إصابة، وإفريقيا 5048 وفاة من أصل 184068 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8640 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب الوكالة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات مع أرقام اليوم السابق.

وسجلت الهند 9971 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة قياسية جديدة في يوم واحد، لتحل محل إسبانيا في الترتيب الخامس على العالم من حيث عدد الإصابات الإجمالي، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، حسبما أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس.

ويأتي الارتفاع في حين تسمح الهند بإعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم والفنادق وأماكن العبادة، مع قيود على التجمعات الكبيرة، ابتداء من اليوم.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في تحديثها اليومي، إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 246 ألفا و628 حالة. وارتفعت حالات الإصابة بشكل حاد، بنحو ثمانية آلاف حالة أو أكثر يوميا، لعدة أيام حتى الآن.

وبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في الهند 6929 حالة، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة بدول مثل إيطاليا، التي تأتي في المرتبة السابعة من حيث إجمالي عدد الإصابات ولكنها سجلت 33846 حالة وفاة.

ويؤكد مسؤولو الهند أن الإغلاق لأكثر من شهرين، وهو الأطول في العالم، أبقى معدلات الوفيات منخفضة. كما أشاروا إلى الإدارة السريرية الفعالة والإصابات الأقل خطورة في الهند، التي يعد شعبها أكثر شبابا.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن الهند، صاحبة ثاني أكبر تعداد للسكان في العالم (1.3 مليار نسمة)، لم تشهد ذروة الوباء حتى الآن.

واتهمت السلطات الصحية المحلية في البرازيل، حكومة الرئيس جاير بولسونارو بإخفاء الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، بعدما شكك مسؤول في وزارة الصحة في الحصيلة الرسمية.

وأكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضم كل السلطات المحلية أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية بإخفاء وفيات كوفيد - 19، لن تزدهر".

وتوقفت وزارة الصحة البرازيلية الخميس الماضي عن إعلان حصيلة الوفيات الإجمالية في البرازيل، ولم تعد تنشر إلا عدد الوفيات في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي اليوم نفسه، تم إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ينشر الإحصاءات الرسمية، ثم أعيد تفعيله أمس الأول مع أعداد اليوم السابق فقط، من دون حصائل محلية ولا سابقة.

وقال لويز إنريكي مانديتا وزير الصحة السابق في حكومة بولسونارو الذي أقيل في نيسان (أبريل) الماضي بعد اعتراضه على سياسة الحكومة الفيدرالية، في مقابلة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "من وجهة نظر صحية، نحن نشهد على مأساة. عدم الإبلاغ يعني أن الدولة مضرة أكثر من الفيروس".