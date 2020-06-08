3045 إصابة جديدة في السعودية .. والإجمالي يتخطى 100 ألف

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 101914 إصابة، بينها 28385 حالة نشطة، منها 1564 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1026 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 72817 حالة، وتبلغ بذلك نسبة التعافي نحو 72 في المائة من إجمالي الحالات المصابة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 712 وفاة، حيث كان يعاني بعضها أمراضا مزمنة.

وتعد الحالات المسجلة للوفيات هي الأعلى منذ بداية الجائحة في السعودية.

ووفقا لتقرير الوزارة، بلغ عدد الفحوص الجديدة 25036 فحصا، ليكون الإجمالي 958237 فحصا.

وسجلت الرياض 717 إصابة، تليها مكة المكرمة 623، وجدة 351، والدمام 257، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة. وأوضحت الوزارة أن مركز 937 استقبل خلال مايو الماضي 2575939 اتصالا، شملت 9618961 اتصالا للاستفسارات العامة، و72232 اتصالا لحجز مواعيد، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا 295020 اتصالا، كما بلغ عدد البلاغات 45176 بلاغا، وعدد الاستشارات الطبية 702535 استشارة. من جهة أخرى، خصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" في المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبال كل من يشعر بأعراض كورونا على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن العيادات متاحة الآن في الرياض والقصيم والأحساء وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وستكون متوافرة في جميع المناطق قريبا.

وأكدت الوزارة أن العيادات تستقبل الجميع، مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.

كما نشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو توعويا، يتضمن توضيحا للعادات والممارسات اليومية التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا.

إلى ذلك، نفت شركة مطارات الرياض، صحة ما يتداول عن استئناف الرحلات الدولية، مؤكدة أن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول عن هذا الشأن تخص مبادرتي إعادة المواطنين من خارج المملكة، وعودة المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأوضحت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تحديد اليوم موعدا لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بالمبادرتين، حسب الخطة المقررة، من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2)، مشددة على أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.