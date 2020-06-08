اليوم .. أحقية أسهم «أرامكو» المجانية للمكتتبين الأفراد السعوديين

تنتهي اليوم الفترة، التي حددتها شركة أرامكو السعودية (180 يوما) لاستحقاق الأسهم المجانية للمكتتبين الأفراد السعوديين المحتفظين بأسهم الطرح، منذ يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن المكتتبين الأفراد السعوديين سيحصلون على سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم تم الاكتتاب فيها وبما لا يزيد على 100 سهم مجاني.

وكانت "أرامكو" قد بينت في وقت سابق آلية نقل الأسهم المجانية، حيث سينقل مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن وخلال مدة أقصاها 75 يوما تقويميا من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية، وستقوم "أرامكو" بالإعلان عن موعد نقل هذه الأسهم، الذي سيحدده المساهم البائع "الحكومة" على موقع تداول في حينه.