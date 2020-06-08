منظمة التجارة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشدة من تعطل سلاسل الإمداد

في ضوء دراستها أثر جائحة كوفيد - 19 في 19 شركة صغيرة في مختلف دول العالم، قالت منظمة التجارة العالمية إن تعطل سلسلة التوريد يمكن أن يكون له تأثير شديد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص، حيث إن الاستعانة بمصادر من موردين جدد أو استيعاب زيادات في الأسعار يشكلان تحديا أكبر للشركات الأصغر التي لديها خيارات محدودة للتوريد ورأس المال.

وتلاحظ المنظمة في مذكرة إعلامية (8 صفحات) أثر انقطاع سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدى تمثيل الأعمال التجارية الصغيرة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالأزمة.

ينظر التقرير في طائفة واسعة من التدابير التي اتخذتها الحكومات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تدابير معالجة قضايا التدفق النقدي، وتوسيع نطاق الفرص التجارية لهذه المشاريع وجعلها أكثر مرونة.

ووفقا للتقرير، اتخذ 44 عضوا في منظمة التجارة العالمية - تم حساب الاتحاد الأوروبي كدولة واحدة - هذه التدابير بحلول نهاية نيسان (أبريل) 2020.

واتخذت الحكومات في المقام الأول تدابير عاجلة لتحفيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل دعم السيولة لمعالجة قضايا التدفق النقدي، بهدف الحفاظ على فرص العمل وضمان استمرارية الأعمال التجارية، فضلا عن تدابير لتوسيع فرصها التجارية. كما اتخذت حكومات قليلة تدابير تهدف إلى تطوير قدرة هذه المشاريع على التكيف وبناء قدراتها للتغلب على الصدمات المستقبلية التي تتعرض لها سلاسل العرض والطلب.

من بين التدابير الحكومية الأخرى: قروض من الدولة، ضمان الائتمانات، تأجيل المدفوعات الضريبية، إعانة في الأجور، تخفيف أنظمة الضرائب، تقليص الضرائب، تأجيل مساهمات الشركات في مدفوعات الضمان الاجتماعي لعامليها، تقديم المنح، تخفيض رسوم الكهرباء وإيجارات الدولة، تأجيل مدفوعات الرسوم الجمركية، تسريع دفع الإعفاءات الضريبية للشركات التجارية، تخفيض ضريبة القيمة المضافة، قروض من الدولة للأنشطة المتصلة بالتجارة، ضمان ائتماني للأنشطة المتصلة بالتجارة، منح من الدولة للأنشطة المتصلة بالتجارة، تخفيف الأنظمة المحاسبية، تخفيض الرسوم الجمركية، تبسيط الإجراءات الجمركية، الإلغاء المؤقت لترخيص الاستيراد، تسهيل توريد خدمات النقل، مساعدة الدولة للشركات للوصول إلى معلومات السوق.

وتصف المذكرة كيف تتيح التجارة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصا لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين التعامل مع أزمة كوفيد - 19.

وتبين أن العمل في منظمة التجارة يمكن أن يدعم الأعمال التجارية الصغيرة عن طريق تعزيز الشفافية، وتيسير تبادل أفضل الممارسات، وإبراز الحاجة إلى زيادة فرص الحصول على التمويل التجاري، وتشجيع التنفيذ الكامل لاتفاق المنظمة حول تيسير التجارة.

توضح المذكرة أن المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل العمود الفقري لعديد من الاقتصادات، حيث تمثل 95 في المائة من جميع الشركات في أنحاء العالم، و60 في المائة من العمالة، وتسهم في نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية، ونحو 50 في المائة في البلدان المتقدمة. ويعتمد عديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التجارة الدولية في أنشطتها، إما لأنها تصدر منتجاتها عن طريق القنوات المباشرة أو غير المباشرة، وإما لأنها تستورد مدخلات لتصنيع المنتجات التي تبيعها محليا. وهي مستخدم رئيس للنساء والشباب، ومحرك مهم للابتكار.

تقول المنظمة إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تتعرض أكثر من غيرها للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد - 19 بسبب محدودية مواردها المالية وقدرتها على الاقتراض، وبسبب وجودها غير المتناسب في قطاعات اقتصادية متأثرة بتدابير الإبعاد الاجتماعي واضطرابات النقل. كما تتعرض هذه المشاريع بشكل خاص لقيود تجارية على المنتجات الزراعية.

ويتعاظم تأثير الجائحة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب انتشارها في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بصدمات الطلب الناجمة عن الوباء، مثل خدمات الفندقة والمطاعم والخدمات الغذائية، والقطاعات الثقافية والإبداعية، وخدمات البيع بالجملة والتجزئة. تبين بيانات منظمة التجارة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر أكثر من الشركات الكبيرة في هذه القطاعات.

وأظهرت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في كوريا الجنوبية أن 42.1 في المائة من هذه المشاريع يمكن أن تواصل أعمالها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في ظل ظروف الحجر الصحي الحالية، و70.1 في المائة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. بالمثل، وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة تسينغهوا وجامعة بكين لـ995 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصين أن 85 في المائة منها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة في ظروف الحجر الصحي لأكثر من ثلاثة أشهر.

تقول المنظمة إن الكيفية التي ستتمكن بها هذه الشركات من اجتياز هذا الانكماش الاقتصادي ستحدد مدى إمكانية الحفاظ على الوظائف والإنتاجية والتجارة. ووفقا لشركة ليندسي للمحاسبة (2020)، فإن 50 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة قد أغلقت بالفعل أو سرحت - بشكل دائم أو مؤقت - موظفين، وذكرت 27 في المائة من الشركات الأمريكية أنها ستكون ملزمة باتخاذ هذه التدابير في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم تتحسن الحالة.

في الحالات التي تندمج فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوة في سلاسل القيمة العالمية، يمكن أن يؤدي تعطل سلسلة الإمداد إلى خطر وجودي بالنسبة لمستورديها ومصدريها، إما بسبب نقص الأجزاء الضرورية، أو بسبب صدمات الطلب. تقول المذكرة، إذا ما أضيفت التحديات المتصلة بالوباء إلى العقبات التجارية القائمة التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالأمر سيفضي حتما إلى تقوض التقدم نحو تجارة أكثر شمولا.

وقالت المنظمة إنه للحد من أثر الأزمة الحالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرتها على الصمود، لا بد أن تتاح لهذه الشركات إمكانية أفضل للحصول على المعلومات التنظيمية والمعلومات المتعلقة بالأسواق والتمويل التجاري الميسور التكلفة، فضلا عن تبسيط الإجراءات والمتطلبات الجمركية. ومن شأن زيادة استخدام الأدوات الرقمية والتجارة الإلكترونية أن تفيد أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أنه يمكن لمنظمة التجارة أن تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال: آليات الشفافية في لجان وهيئات المنظمة، مساعدة الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التنفيذ الكامل لاتفاق تيسير التجارة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز إمكانية حرية وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل التجارة، تسخير أسواق المشتريات الشفافة والعادلة والمفتوحة، دعم جهود الرقمنة التجارية، بما في ذلك تطوير قواعد التجارة الإلكترونية.