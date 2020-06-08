محللون: منتجو النفط يبعثون رسالة قوية للسوق بإصرارهم على العمل المشترك

توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار المكاسب لأسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري في أول تفاعل من السوق مع نجاح اجتماع المنتجين في تحالف أوبك + أمس الأول، عبر الفيديو الذي خلص إلى موافقة المنتجين على مد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافي وهو تموز (يوليو) المقبل.

وعقد الاجتماع الوزاري رقم 179 لمنظمة أوبك والاجتماع الوزاري رقم 11 لتحالف أوبك + في أجواء إيجابية بعدما تم التحضير له جيدا وتم التوصل إلى تنسيق سعودي روسي مسبق ما سهل الوصول إلى قرار تمديد خفض الإنتاج لشهر إضافي حيث كانت الاجتماعات عبر الفيديو قصيرة وفاعلة.

ويقول المختصون إن المنتجين خلال هذا الاجتماع بعثوا رسالة قوية إلى السوق تفيد إصرارهم على العمل المشترك للتغلب على تداعيات ضعف الطلب العالمي الناجمة عن جائحة كورونا وتنسيق التعاون وتكثيف الجهود في طريق استعادة التوازن في السوق النفطية وتفادي تكرار تعرض السوق لموجة عنيفة من الضعف والتهاوي مثلما حدث في نيسان (أبريل) الماضي.

وأوضح مختصون لـ«الاقتصادية» أن التطورات الإيجابية في دعم الشراكة بين المنتجين التي تضم 23 دولة في "أوبك" وخارجها نجحت في مضاعفة أسعار خام برنت منذ نيسان (أبريل) الماضي، مثمنين دور السعودية في استعادة فاعلية تحالف أوبك + بنجاح – بعد تعثر محدود في آذار (مارس) الماضي – وحافظت على اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بمستويات قياسية في نيسان (أبريل) الماضي.

وفى هذا الإطار، يقول مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية روبرت شتيهرير إن تمديد خفض الإنتاج جاء في توقيت جيد لدعم السوق للخروج من الأزمة الراهنة كما عكس حالة التقارب والرغبة في التعاون الواسع بين المنتجين لعبور أزمة جائحة كورونا الراهنة، مشيرا إلى أن المنتجين يتطلعون إلى مزيد من التعافي ومواصلة إجراءات تصحيح الأوضاع في السوق وهو ما عبر عنه رئيس مؤتمر "أوبك" ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب خلال أعمال المؤتمر الوزاري.

وأضاف أن الجميع يدرك الدور المؤثر والمحوري للسعودية في الحفاظ على تماسك ووحدة عمل المنتجين حيث أجرت مفاوضات تحضيرية مميزة مع أعضاء آخرين في منظمة أوبك ومع بعض الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بما في ذلك روسيا وكازاخستان وأذربيجان لتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهر إضافي وهو ما أسفر عن سلاسة وسرعة في توافق المنتجين في اجتماع السبت.

من جانبه، يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز إن قرار المنتجين بتمديد خفض الإنتاج إيجابي للغاية وستظهر تأثيراته الجيدة على السوق خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى نجاح المنتجين في تجاوز سريع للإشكالية الأكبر التي ظهرت في الفترة الماضية وهي ضعف امتثال بعض المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج، وظهر ذلك جليا مع إعلان العراق خلال الاجتماع التزامها الكامل بخفض الإنتاج في الفترة المقبلة وعلاج أوجه القصور التي حدثت في الفترة الماضية وتعويضها في الشهور المقبلة.

وأضاف أن دولا أخرى مثل نيجيريا وكازاخستان تعملان لرفع مستوى الالتزام بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه في المقابل خفضت دول أخرى في داخل "أوبك" الإنتاج طوعية، لتسريع جهود استعادة التوازن في السوق وعلى رأسها السعودية، الكويت، والإمارات، مؤكدا ضرورة اقتسام الأعباء بين المنتجين للحفاظ على القدرة على الاستمرارية وضمان أداء فعال لخطة تقييد المعروض النفطي العالمي.

وأكد أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة أن قرار المنتجين سيكون له تأثير صعودي على الأسواق خلال الأسبوع الجاري وسيدعم ما تحقق من مؤشرات إيجابية في أيار (مايو) الماضي، حيث تضاعفت أسعار النفط بشكل فعال مع بدء الطلب العالمي في الانتعاش كما سجلت تخفيضات الإنتاج مستويات قياسية وتراجعت تخمة المعروض من النفط الخام بعد إغلاق عديد من الآبار الأمريكية.

ولفت إلى توقع تسجيل مكاسب نسبية خلال الأسبوع الجاري خاصة أن البعض كان يتطلع إلى تمديد خفض الإنتاج لنحو ثلاثة أشهر أو أكثر، مشيرا إلى أن الانتعاش الكامل لأسعار النفط يحتاج إلى تعافي الطلب العالمي، وانخفاض فائض المخزونات النفطية المتكدس وعودته إلى المستوى المتوسط في خمسة أعوام وهو الأمر الذي قد يستغرق عامين، بحسب تقديرات بعض الدراسات التحليلية الدولية.

بدورها، أشارت أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إلى أن فتح عديد من الاقتصادات في العالم أسهم في تراجع توقعات ومخاوف الركود والتباطؤ، كما أدى إلى إنعاش سريع في الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستوى يصل إلى 95 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن اجتماع المنتجين تحدث عن تباطؤ في الطلب العالمي هذا العام بنحو 9 ملايين برميل يوميا وهو ما يجعل مهمة إنعاش الطلب وإعادته إلى مستوى ما قبل الجائحة فوق 100 مليون برميل يوميا مهمة صعبة وطويلة وقد تستغرق من عام إلى عامين - وفقا لتقديرات مؤسسة مالية عالمية -.

وأضافت أن السوق في ظل حالة من المعنويات الإيجابية حققت أسعار النفط الخام سادس مكسب أسبوعي على التوالي ومن المتوقع أن تحقق مزيدا من المكاسب في الأسابيع المقبلة بعد توصل أوبك + إلى اتفاق لإطالة تخفيضات الإنتاج القياسية شهرا إضافيا، مشيرة إلى أن الأسعار ستواصل الصعود إلى نطاق ما بين 40 و50 دولارا للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة بفعل التفاؤل بتطورات الأسعار إيجابيا في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في أيار (مايو) وقرار "أوبك" تقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 في المائة، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 5.7 في المائة، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 في المائة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة إلى 13.3 في المائة، الشهر الماضي من 14.7 في نيسان (أبريل).

وربح خام برنت 17 في المائة، منذ 29 أيار (مايو) ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا، وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 نيسان (أبريل) وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 في المائة.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.