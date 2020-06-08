رئيس "ميرك" ينتقد رد فعل الشركات على مقتل فلويد

لم تكن تلك المقابلة من النوع الذي اعتاد عليه جمهور CNBC. في الساعة الثامنة من صباح الإثنين، استخدم كينيث فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك للأدوية، مناسبة ظهوره على شبكة تلفزيون الأعمال الرئيسة في الولايات المتحدة ليتحدث عن مقتل جورج فلويد.

كان فريزر الذي يحمل شهادة في القانون، يتحدث بصوت متهدج، وهو يتناول الحقائق المتعلقة بوفاة فلويد بمنتهى التفصيل كما لو كان يقف أمام هيئة محلفين في قاعة المحكمة. قال إن ديريك شوفين مخضرم في قوة الشرطة، يخدم منذ 19 عاما في شرطة مينيابوليس. عندما جثا بركبته على رقبة فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا، كان وجهه خاليا من أي تعبير ويده في جيبه. وهي علامة واضحة على أنه يعلم أنه لم يكن معرضا لأي خطر.

قال فريزر: "هذا الرجل الأمريكي الأسود الذي يمكن أن يكون أنا أو أي رجل أمريكي أسود آخر، يعامل على أنه أقل من إنسان".

على مدى أربعة أيام بعد ذلك، لم يفعل مسؤولو الولاية أي شيء. "لا أحد يعتقد أن هذا يستحق حتى وضع الضابط قيد الاعتقال (...) إلى أن خرج الناس إلى الشوارع".

كانت مداخلة رائعة لرئيس تنفيذي حرص باستمرار على تجنب الأضواء. على الرغم من أن العقار الأكثر مبيعا من الشركة، وهو العلاج المناعي للسرطان "كيترودا" Keytruda، أدى إلى تحسن كبير في احتمالات البقاء على قيد الحياة لآلاف الأشخاص، يغلب على فريزر ألا يكون بارزا، حيث يترك كبار علماء الشركة يتحدثون عن فوائد الدواء.

لكن تصريحاته حول وفاة فلويد لم تكن من دون سابقة. في آب (أغسطس) 2017 استقال فريزر من مجلس التصنيع الأمريكي التابع لدونالد ترمب بعد استجابة الرئيس غير الواضحة لموجة من عنف المتعصبين القوميين البيض في شارلوتسفيل، فيرجينيا.

كتب فريزر على حساب الشركة على تويتر في ذلك الوقت: "يجب على قادة أمريكا احترام قيمنا الأساسية بوضوح من خلال رفض تعبيرات الكراهية والتعصب والتفوق الجماعي. بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، وعلى اعتبار أنها مسألة ضمير شخصي، أشعر بالمسؤولية لاتخاذ موقف ضد التعصب والتطرف".

مداخلات فريزر تكتسب مزيدا من القوة لندرتها. بعد استقالته من مجلس ترمب لم يصدر عنه أي تعليق على مدى ستة أشهر. وحتى وقت ظهوره على قناة CNBC كان قد رفض جميع طلبات وسائل الإعلام الأخرى للتحدث إليها.

صعوده إلى قمة شركة من أهم شركات صناعة الأدوية في الولايات المتحدة قصة من النوع النادر للغاية في الشركات الأمريكية. كان والده يعمل حارسا في فيلادلفيا، وولد جده في عهد العبودية في أعماق الجنوب.

انضم إلى شركة ميرك في 1992 ليشغل منصب المحامي العام لمشروع مشترك بين شركة الأدوية الأمريكية وشركة أسترا، النصف السويدي من شركة أسترا زينيكا اليوم. قال الدكتور روي فاجيلوس، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك حتى 1994، إن فريزر تم توظيفه لأنه "ذكي وحاسم" لكنه يتذكر أيضا أنه أعجب بالتزام فريزر المحامي بالعدالة الاجتماعية.

أثناء وجوده في شركة درينكر بيدل Drinker Biddle للمحاماة التي بدأ فيها مسيرته المهنية، عمل فريزر بشكل مجاني لإلغاء إدانة جيمس ويلي "بو" كوكران، الذي أطلق سراحه في 1997 بعد 19 عاما في جناح الإعدام في ألاباما لاتهامه بجريمة قتل لم يرتكبها.

أصبح فريزر في نهاية المطاف المحامي العام لشركة ميرك في 1999 وكان مهندس استراتيجية متشددة دافعت فيها الشركة عن نفسها ضد موجة من التقاضي متعلقة بدواء فيوكس ـ دواء لهشاشة العظام كان يزيد من فرص إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وبدلا من تجميع كل الإجراءات القانونية معا وحلها بتسوية شاملة، قرر محاربة الدعاوى واحدة تلو أخرى.

قال الدكتور فاجيلوس: "كسب أغلبية القضايا، وهو ما وفر مبلغا ضخما من المال للشركة ومساهميها. كان حاسما لمستقبل الشركة".

فريزر، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا في 2011، مؤيد متشدد لمبدأ السوق الحرة. في 2018 أخبر مجموعة من الطلاب في ستانفورد أن الرأسمالية هي "أفضل نظام اقتصادي في العالم"، حتى وإن كانت تؤدي إلى بعض "التفاوت الاقتصادي". وكان باستمرار يرفع أسعار الأدوية الموصوفة، بحجة أن هذا مطلوب لتمويل الأبحاث والتطوير.

ما لا يستطيع تحمله هو الظلم الاجتماعي. قال ستيف رينموند، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيبسي كولا، وهو عضو الآن في مجلس إدارة شركة إكسون موبيل إلى جانب فريزر، إن الرئيس التنفيذي لشركة ميرك قرر التحدث بعد أحداث شارلوتسفيل ووفاة فلويد لأنه شعر أن هذا السلوك مرفوض اجتماعيا.

أضاف: "إنه مرتاح للغاية في المحافظة على الخصوصية في حياته، إلى أن يتجاوز شيء ما عتبة القبول. إذا أعطى تصريحات قوية، فهذا لأن الموضوع أصبح لا يطاق بالنسبة إليه".

على الرغم من أن مداخلات فريزر متحمسة، إلا أنها نتاج كثير من التخطيط، بحسب ليس برون العضو المستقل الرئيس في مجلس إدارة ميرك. قال: "إنه لا يفعل ذلك بشكل ارتجالي: هناك قدر هائل من المشاورات التي تتم بيني وبين فريزر وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل أن يتخذ موقفا يشعر أنه مهم شخصيا".

قال الدكتور فاجيلوس أنه بمجرد أن يقرر التصرف، فإن فريزر لا يعود يهتم بالتداعيات المحتملة. "عندما استقال من مجلس الرئيس، لم يهتم بالعقاب أو العواقب المحتملة".

انتهى ترمب فعلا بمهاجمة فريزر في تغريدة بعد أن غادر مجلس التصنيع. قال برون: "كانت التغريدة رد فعل سلبيا لكن فريز كان يعدها مصدر اعتزاز".

وفقا لكينيث تشينولت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس، يعتقد فريزر أيضا أنه إذا أراد أحد التنفيذيين البارزين أن يعبر فعلا عن موقف معين، فمن المهم ألا يتكلم بشكل غامض أو مواربة. "حين تكون مدفوعا بقوة بقيمك ومعتقداتك، فلن تكون خائفا من التحدث بصراحة".

قال فريزر الكلمات نفسها تقريبا خلال مقابلته مع CNBC عندما انتقد ردود الشركات الأخرى الشكلية الفاترة على مقتل فلويد. "هم ينشرون التصريحات، وينشرون عبارات مكررة رتيبة، ويقولون إن هذا أمر فظيع. السؤال الأساسي هو: هل نفعل أكثر مما هو مطلوب منا؟".

داخل ميرك، السؤال هو: ما الذي سيفعله فريزر بعد ذلك. بعد ما يقارب عقدا من الزمان على رأس الشركة، سيبلغ 66 عاما في كانون الأول (ديسمبر)، وهو عام أعلى من سن التقاعد التقليدي للشركة.

يرجو الدكتور فاجيلوس أن يرشح فريزر نفسه لمنصب سياسي. قال: "أرى أنه سيكون مرشحا رائعا لمنصب الرئيس، على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان بإمكاني إقناعه. أنوي إثارة الموضوع في المرة المقبلة التي أراه فيها".