نيويورك ترفع حظر التجول بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية

سترفع نيويورك حظر التجول، الذي تم فرضه في مختلف أنحاء المدينة لتهدئة الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب مقتل جورج فلويد، بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية بشكل كبير، طبقا لما ذكره عمدة المدينة اليوم الأحد وفقا لـ "الألمانية".

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو في تغريدة له على موقع (تويتر) "مدينة نيويورك: إننا نرفع حظر التجول، وسيصبح ذلك ساريا على الفور . أمس والليلة الماضية رأينا أفضل ما في مدينتنا".

وكانت مدينتا لوس انجليس وواشنطن، اللتان شهدتا مظاهرات تخللتها أعمال عنف أوائل الأسبوع الماضي، قد ألغتا بالفعل حظر التجوال بهما. وحذت معظم المدن حذوهما.

وفرضت نيويورك حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء أمس، وكان سيستمر حتى اليوم الأحد.

وبينما تحدى الكثير من المتظاهرين حظر التجوال الليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة نيويورك سمحت باستمرار المظاهرات وأنه لم تحدث أي مواجهات عنيفة أو اعتقالات جماعية.

