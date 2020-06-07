المركزي المصري يعلن تراجع الاحتياطات الدولية إلى 36 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم تراجع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. وكانت الاحتياطات وصلت إلى نحو 37 مليار دولار بنهاية أبريل السابق وفقا لـ "الألمانية". وسجلت الاحتياطات المصرية تراجعات خلال الأشهر الماضية بضغط من تداعيات جائحة كورونا.

وكان تم تسجيل أكبر تراجع في مارس الماضي، عندما تراجعت الاحتياطات بـ4ر5 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. وأوضح المركزي في حينه أنه تم استخدام هذه الاحتياطات "لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".