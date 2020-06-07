الكويت تضع خطة لتشغیل الرحلات التجاریة على ثلاث مراحل

قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات في الكويت مبارك الحریص ان إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة. وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

كما قررت وزارة الأوقاف الكويتية اليوم إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) على حسابها على موقع "تويتر" ، أن وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي أصدر قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءاً من صلاة الظهر .

وطبقا للقرار ، تقام صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط ، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت.

وأوضح العفاسي ، أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء حي على الصلاة بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر.