"الوطنية للبناء والتسويق": تمديد مذكرة الاستحواذ على كامل حصص رأسمال "اتحاد الخرج لسبك المعادن" لـ 3 أشهر

أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق أنه وبخصوص توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 13 فبراير 2020م للاستحواذ على كامل حصص راسمال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة اشهر أخرين من تاريخ الإعلان حتى تاريخ 07/09/2020م.

علما بأن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث يكون بعد الانتهاء من الصياغات القانونية لإتفاقية الاستحواذ و بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعه بين الطرفين.

ويأتي التأخير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.