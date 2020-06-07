"الصحة" تحث على ممارسات يومية صحيحة للوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو توعوي يتضمن توضيح للعادات والممارسات اليومية التي تُسهم في الوقاية من فيروس كورونا .

وركزت الصحة عبر المقطع على أهمية لبس الكمامة عند الخروج وضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة وكذلك إحضار السجادة عند الصلاة وترك مسافة آمنة، إضافةً إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند الشراء وغيرها من السلوكيات الصحيحة وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره .

وتواصل الصحة تكثيف جهودها وبث رسائلها التوعوية عبر حساباتها في كافة مواقع التواصل للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط https://twitter.com/livewellmoh/status/1267519835178663936?s=21 .