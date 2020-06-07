الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها في المناطق الخضراء

استهلت الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم على ارتفاع ويأتي ارتفاع السوق مدعوما بصعود الأسهم القيادية ومنها أرامكو و سابك والتي تفاعلت إيجابا مع تمديد اتفاق أوبك+ حتى نهاية يوليو القادم.

ويتداول السوق السعودي عند مستوى 7274 نقطة حيث صعد المؤشر 67 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات 247 مليون ريال تمت عبر تداول 12 مليون سهم.

وحول الأسهم القيادية فيتداول سهم أرامكو عند مستوى 32.65 ريالا وعلي ارتفاع 1.5 في المائة، كذلك ارتفع سهم سابك بنحو 1.8 في المائة و 1.8 في المائة للبنك السعودي الفرنسي، كذلك تتداول غالبية الأسهم القيادية على ارتفاع.

وحول الأسهم الأكثر صعودا عند مستهل التعاملات تصدرها شركة الجبس المرتفع 7 في المائة بدعم من إعلان نتائج الربع الأول والتي حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي خسارة 3.5 مليون ريال، في حين 163 شركة تتداول على تراجع خلال المستهل.

وتصدرت أسهم شركة البحر الأحمر التراجعات وبنحو 1.8 في المائة بضغط من ارتفاع صافي الخسائر للربع الأول إلى 25.1 مليون ريال مقابل 18 مليون للفترة المماثلة، كذالك نجد تداولات 11 شركة على تراجع خلال المستهل.