نوفاك يدعو إلى التزام صارم من أوبك+

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت إن سوق النفط العالمية مازالت هشة ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج، وذلك بحسب رويترز.

وقال "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري... سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا."

اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اليوم على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية يوليو تموز بعد أن زادت الأسعار لمثليها في الشهرين الأخيرين بفضل جهودهم لسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.

