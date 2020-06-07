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أحداث في صور

بطاطس بلا مقابل

«الفرنسية »

توزيع البطاطس مجانا في مدينة أمستردام في هولندا، بعد أن أصبح لدى المزارعين فائض كبير نتيجة انخفاض الطلب من المطاعم وتوقف التصدير.

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