395 ألف وفاة عالميا .. والوباء يواصل ضرباته في البرازيل والمكسيك والهند وأمريكا

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في العالم، 395 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 6.7 مليون إصابة، يواصل الفيروس ضرباته في البرازيل، حيث تم تسجيل أكثر من ألف وفاة جديدة، وفي المكسيك، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات في شركة النفط المملوكة للدولة "بيتروليوس ميكسيكانوس" وحدها 100 وفاة، وفي الهند التي تجاوزت إيطاليا في عدد الإصابات، وفي أمريكا التي ارتفعت وفياتها بنحو 1 في المائة.

ويستخدم ثلث الأمريكيين المطهرات بشكل خطر في مساع لحماية أنفسهم من الفيروس، بما في ذلك إضافة مبيضات إلى الطعام للتخلص من المواد غير المرغوب فيها، حسبما وجدت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتجاوزت الهند إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقا لما أظهرته بيانات أمس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 236657.

وتم تسجيل 294 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس، منذ أمس الأول، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6642.

وأظهرت الأرقام أن الهند قفزت إلى المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي الإصابات بها 234531 حالة، البارحة الأولى، طبقا لما أظهره إحصاء من جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة.

غير أن معدل الوفيات في الهند يعد منخفضا بشكل نسبي، مقارنة بالدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، من بينها إيطاليا. وحذرت الصين مواطنيها من السفر إلى أستراليا، ما تسبب في توتر العلاقات أكثر بعد دعوات من جانب أستراليا إلى التحقيق في منشأ الفيروس في ووهان، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 395977 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل 6782890 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2943700 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب الوكالة الفرنسية من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية، إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109143 من بين 1897838 إصابة. وأعلن تعافي 491706 أشخاص. وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40 ألفا و261 من بين 283311 إصابة، تليها البرازيل بـ35026 وفاة من بين 645771 إصابة، ثم إيطاليا بـ33774 وفاة من بين 234531 إصابة، وفرنسا التي سجلت 29111 وفاة من بين 190052 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان. حتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، 4634 وفاة و83030 إصابة، منها ثلاث إصابات جديدة بين أمس الأول وأمس، بينما تعافى 78329 شخصا.وعلى صعيد القارات، سجلت أوروبا 182708 وفيات من بين 2248511 إصابة. وسجلت الولايات المتحدة وكندا معا 116894 وفاة من بين 1992165 إصابة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62458 وفاة من بين 1245077 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18636 من بين 652812 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10248 وفاة من بين 458222 إصابة، وفي إفريقيا 4902 وفاة من بين 177477 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8632 إصابة.

يشار إلى أنه نظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

من جانب آخر، قال ماسيمو كليمنتي، مدير مختبر الميكروبيولوجي والفيروسات في مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية، إن الحمل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد أصبح اليوم أضعف 100 مرة، مما كان عليه في بداية آذار (مارس) الماضي.

وأضاف كليمنتي، في مقابلة مع صحيفة إسبانية، أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية أمس، أنه "منذ أسابيع تتغير الصورة السريرية. الحالات الخطيرة التي رأيناها في بداية هذا الوباء آخذة في التناقص. لم نعد نستقبل المرضى الذين يجب أن يدخلوا على الفور لوحدة العناية المركزة".

وبحسب الطبيب الإيطالي، فإنه "بعد مقارنة الحمل الفيروسي لـ100 مريض تم إدخالهم المستشفى في الأيام الـ15 الأولى من آذار (مارس)، مع 100 حالة أخرى تم رصدها في أواخر أيار (مايو)، كانت هناك مفاجأة كبيرة".

وأوضح كليمنتي، أنه من حيث الجوهر، فإن "كمية الفيروس الموجودة لدى المرضى الذين أتوا إلينا في أيار (مايو)، أقل بكثير من أولئك الذين وصلوا في آذار (مارس)، وفي بعض الحالات أقل حتى 100 مرة. إنه اختلاف ميكروسكوبي تماما"، وفقا لوكالة "نوفا".

وتابع كليمنتي: "اتصلنا بزملائنا في الولايات المتحدة وأوروبا وإسبانيا. أستطيع أن أقول إنهم في إسبانيا يلاحظون الاتجاه نفسه، أي أن الوباء في مرحلة الاحتواء"، موضحا أن المثير للاهتمام هو أنه حتى في فلوريدا حيث كانت تدابير العزل أخف بكثير مما كانت عليه في إسبانيا وإيطاليا، فإنهم يلاحظون الاتجاه نفسه".