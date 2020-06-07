كمامات تنتج كهرباء مقاومة لكوفيد - 19

نجحت شركتان يابانيتان في تطوير نسيج يقتل الميكروبات بصدمات كهربائية صغيرة ينتجها، بغرض الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت شركتا "موراتا" للتصنيع و"تيجين"، عن الابتكار الجديد الذي ينتج شحنات الكهرباء من تقلص وتمدد المواد المستخدمة في إنتاجه، ما يؤدي إلى إنتاج شحنات كهربائية عندما يتحرك الشخص.

وبحسب "سبوتنيك"، فإن الفولتات التي يصدرها القماش الملقب بـ"بيليكس"، منخفضة بما يكفي حتى لا يشعر بها مستخدموها لكنها تتمتع بفاعلية ضد البكتيريا والفيروسات.

وأظهر النسيج نجاحا في تجارب على منتجات مثل الملابس الرياضية والأدوات الصحية بما في ذلك الحفاضات، وللاستخدام في الفلاتر بالمنتجات الصناعية، ويأملون الآن في اختبار ما إذا كان النسيج يمكن أن يكون فعالا ضد فيروس كورونا.

وتتطلع الشركتان إلى تسويق النسيج قريبا وتحقيق حجم مبيعات تصل قيمته إلى عشرة مليارات ين ياباني "92 مليون دولار" بحلول السنة المالية 2025.