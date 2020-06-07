منصة تراقب تأثير الإغلاق في أوروبا من الفضاء

زوار في قصر فرساي بعد إعادة فتحه بالقرب من باريس."رويترز"

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية والمفوضية الأوروبية منصة إلكترونية، لقياس تأثير الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد في البيئة باستخدام البيانات المقدمة من الأقمار الاصطناعية، بحسب "الفرنسية".

وستقدم المنصة من خلال موقع "رايس.إيسا.إنت" خريطة تفاعلية لأوروبا، يمكن من خلالها مقارنة المعايير البيئية والاقتصادية المختلفة التي تم جمعها خلال فترة الإغلاق، بتلك التي كانت موجودة في الأعوام السابقة، وتشمل التغيرات في نوعية الهواء والمياه والتغيرات في الإنتاج الزراعي والنشاط الصناعي والنقل.

وتوضح منصة "رايس"، "كيف يمكن أن تظهر البيانات المأخوذة من مراقبة الأرض التغييرات الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية في آن واحد في كل الدول الأوروبية والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية"، أثناء فترة الإغلاق وبعد انتهائها، وفق ما قال جوزيف آشبيك مدير عمليات مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية في بيان صحافي.

ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات من الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الأرض، تتيح منصة "رايس" مراقبة حصاد الهليون في منطقة براندنبورج الألمانية والحركة الجوية في مطار برشلونة ونوعية المياه في البحر المتوسط وتركيز الكلوروفيل في منطقة معينة.

يذكر أنه في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسة من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في عديد من المدن.