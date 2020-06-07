وزير النفط الكويتي: بوادر إيجابية على تحسن في الطلب العالمي

قال الدكتور خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت، "إن أسواق النفط شهدت أخيرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة "أوبك+"، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب مشاركته أمس عبر الاتصال المرئي فى الاجتماع الوزاري رقم 179 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وقبل بدء الاجتماع الوزاري الـ11 لمجموعة "أوبك+".

وأوضح الفاضل، أن هذه الاجتماعات تعقد في أجواء تفاؤلية، حيث شهدت أسواق النفط أخيرا تحسنا ملحوظا نتيجة اتفاق "أوبك+" الذي أبرم في 12 نيسان (أبريل) الماضي، وما نتج عنه من خفض تاريخي لمستويات الإنتاج بما يعادل 9.7 مليون برميل يوميا، ابتداء من أيار (مايو) الماضي.

وأشار الفاضل، إلى أن الكويت لعبت دورا بارزا في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدا التزام الكويت بخفض إنتاجها حسب بنود الاتفاقية التي لها الأثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.

وتوقع الفاضل، أن يسفر اجتماع مجموعة "أوبك+" عن استمرار التعاون بين جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه من مصلحة مشتركة للدول المعنية بالاتفاق والصناعة النفطية عالميا بشكل عام لتنعكس هذه الآثار الايجابية على الاقتصاد العالمي.