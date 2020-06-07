وزير الطاقة الجزائري: السعودية حشدت الدعم والتوافق بين المنتجين

أعرب محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك عن شكره للسعودية، لحشد الدعم والتوافق بين المنتجين وتقديم موعد الاجتماع لمصلحة الجميع.

وقال عرقاب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك رقم 179 عبر الفيديو، "إن هذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع الوزاري عبر الفيديو، بسبب التغيرات الواسعة التي أحدثها وباء كورونا في العالم".

وأضاف عرقاب أن "الإغلاق تسبب في ضعف الطلب العالمي على النفط الخام وكان من المتوقع أن تصل المخزونات إلى 1.5 مليار برميل في النصف الأول وهذا الحجم غير مسبوق في تاريخ الصناعة، لكن هذه الفترة شهدت جوانب إيجابية من خلال اتخاذ المنتجين إجراءات مهمة لاستعادة التوازن في السوق، وهو ما حدث في اتفاق أبريل الماضي بخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين، وهو أكبر تعديل في تاريخ الصناعة ولأطول فترة لم تحدث من قبل".

وذكر عرقاب أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين أخيرا أسهم في تقديم دعم واستقرار إضافي لسوق النفط حيث أظهر المنتجون التزاما جيدا، ما وفر حالة من الانتعاش التدريجي وتحسنت توقعات العرض والطلب خلال الأسابيع الماضية إلى جانب تأثير التخفيضات الطوعية وغير الطوعية، حيث يعود الطلب تدريجيا إلى المستويات الطبيعية، لكننا بحاجة إلى مراجعة السوق بشكل دائم بسبب حجم التحديات الواسعة.

وأشار إلى أن "أوبك" واجهت على مدار 60 عاما صعوبات وتحديات كثيرة، لكن المنظمة أثبتت دوما قدرتها على الالتزام بجهود مسؤولة لدعم التوازن وإنعاش الصناعة.

وفي سياق متصل، جددت العراق التزامها الكامل بقرارات تعديلات إنتاج النفط التي تم التوصل إليها في أبريل 2020 من قبل الدول الأعضاء في "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" المشاركة في إعلان التعاون، مشيرا إلى أهمية روح الفريق والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان تلقته "أوبك" خلال الاجتماع الوزاري "إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجهها العراق لا تزال البلاد ملتزمة بالاتفاق".

وأكد المتحدث أن العراق ظلت مدافعا قويا على مر الأعوام عن جميع الجهود التي تساعد على استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط".

وأشار إلى أن جهود العراق في تعديل إنتاجها النفطي خلال شهر مايو حققت مستوى توافق معقول كجزء من التزامها بالقرارات التي تم التوصل إليها في اجتماعي "أوبك" التاسع والعاشر في أبريل الماضي، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والمالية والمضاعفات الفنية التي واجهتها العراق، إضافة إلى التزام البلاد مع الشركات الدولية المتعاقد معها لتطوير حقول النفط.

وأضاف أن "تأجيل الحوار مع حكومة إقليم كردستان أثر أيضا في نسبة مطابقة العراق"، مؤكدا أن العراق في حوار مستمر مع رئيس مؤتمر "أوبك" ومحمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، ووزراء النفط والطاقة، لمناقشة التطورات في سوق النفط.

وأشار إلى أن العامل الرئيس الذي يؤثر في سوق النفط لا يزال نشطا وهو جائحة كورونا، مضيفا أن "الوباء أدى إلى مشكلات اقتصادية وقيود في الأنشطة الاجتماعية".

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار فى ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط أمس الأول، بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في أيار (مايو) وقرار "أوبك" تقديم موعد محادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 في المائة، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 5.7 في المائة، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 في المائة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة إلى 13.3 في المائة، الشهر الماضي من 14.7 في نيسان (أبريل).

وربح برنت 17 في المائة، منذ 29 أيار (مايو) ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة إلى منتجين مثل روسيا، وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 نيسان (أبريل)، وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 في المائة.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.