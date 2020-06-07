انطباعات عن الحياة وفقدان الاتجاه في مدينتي باريس

أردنا أنا وزوجتي العيش في حي جميل في وسط مدينة رائعة، بينما نقضي أيضا مسيرتنا المهنية في الكتابة. لم يكن بإمكاننا قط أن نتحمل تكاليف ذلك في لندن حيث كنت أعيش، أو في نيويورك حيث كانت تعيش.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جئنا إلى باريس. في 2009، انتقلنا إلى الجزء الشمالي من حي ماريه، في الدائرة الثالثة. على الأقل حتى تفشي الوباء، كنا نشعر بأننا حققنا المستحيل.

كل ما سأقوله عن حينا هو من موقع شخص صاحب امتياز. هناك فجوة كبيرة بين وسط باريس الرائع والضواحي الفقيرة في الغالب. في فرنسا، مثل أي مكان آخر خلال الوباء، مات الناس الأكثر فقرا بأعداد أكبر وعانوا أكثر من الأضرار المالية.

أعلم أني محظوظ لأني أعيش في المكان الذي أنا فيه. أعلم أيضا أن مخاوفي بشأن حينا هي مشكلات حول الرفاهية، لكن الحياة الباريسية هي نوع من مشكلة حول الرفاهية.

يعرف الجزء الصغير من شمال ماريه باسم "الهيكل" على اسم فرسان الهيكل، الذين أداروا قلعة هنا حتى أوائل القرن الثالث عشر. اختفى كل أثر مادي لهم الآن.

حي اليوم هو في الغالب من القرن التاسع عشر، ويتم الحفاظ عليه جيدا. نحن مدينون بذلك لأندريه مالرو، الكاتب الذي أصبح في 1959 أول وزير للشؤون الثقافية في فرنسا، في عهد صديقه شارل ديجول.

كان حي ماريه متداعيا في ذلك الوقت، وكان الناس يخشون من تدميره من قبل المضاربين. على سبيل المثال ، تم هدم فندق أنشئ في 1730، وتم استبداله في 1950 بمرآب.

كانت الواجهات تتلاشى وكانت المتاجر تعمل من ساحات المنازل.

في 1962، تم إقرار "قانون مالرو" الذي يسمح للدولة بحماية التراث الفرنسي. أصبحت ماريه أول مقاطعة في فرنسا تحصل على هذه الحماية. حب ورعاية الدولة جلب معه الجمال والتجديد بالقدر نفسه. ارتفعت أسعار العقارات السكنية بلا هوادة.

بحلول الوقت الذي ضرب فيه الوباء، لم يكن بمقدور عائلة مكونة من أربعة أفراد في أعلى 1 في المائة من الدخول في فرنسا، تحمل قرض عقاري على شقة من ثلاث غرف نوم هنا، من دون مدخرات أو مساعدة من الأهل.

مركز الحي هو أقدم سوق للمواد الغذائية في باريس، ويعود تاريخه إلى 1615. في التسعينيات، بعد عقود من التراجع، واجه الهدم في الوقت الذي خططت فيه المدينة مرآبا للسيارات ودار حضانة ومكتبة في مكانها.

السكان المحليون أنقذوا السوق وإلى أن جاء الوباء، كانت القبيلة الباريسية المعروفة باسم البوبوس (البوهيميون البرجوازيون) تحاصر المكان في عطلة نهاية الأسبوع، لشراء كل شيء من كرات اللحم الإيطالية إلى التبولة اللبنانية.

يعيش الناس في الدائرة الثالثة في شقق صغيرة، وقبل الإغلاق كانوا يقضون حياتهم في الأماكن العامة. كان مقهى شارلوت مكانا مفضلا للتجمع.

كنت زبونا صباحيا منتظما في قهوة فرينج، حيث كان المصور الأمريكي السابق جيف هارجر يقدم بعضا من أفضل أنواع القهوة في باريس. مطعم L’Aller Retour في شارع شارل فرنسوا دي بوا كان مريحا نأخذ إليه الزوار الأجانب.

في هذه الأثناء، كان أطفال الحي يجتمعون كل يوم في ساحة الهيكل، وهي حديقة جميلة من القرن التاسع عشر، حيث أمضينا أعوام طفولتنا ونحن نلعب في ساحة رملية لعائلتنا.

تقع الحديقة في موقع الزنزانة التي احتجز فيها لويس السادس عشر وماري أنطوانيت وأطفالهما، قبل أن قطع رأسيهما بالمقصلة في الثورة الفرنسية.

نشأ أطفالنا في نهاية المطاف في الشارع الصغير المجاور، شارع يوجين سبولر. ما حدث هنا هو حالة رائعة من التمدن التلقائي. استعمر الأطفال الشارع لكي يلعبوا كرة القدم والألعاب الأخرى.

أصر عدد قليل من السيارات والدراجات النارية على الزحف بغض النظر عن ذلك، لكن مبنى البلدية وضع فيما بعد حواجز وأنشأ شارع لعب رسميا - وهو الشارع الوحيد الذي رأيته في باريس.

أطفالي المراهقون الآن، توقفوا عن الذهاب إلى هناك. عندما أغلق الحظر مدارس الحضانة والحدائق، تم الاستيلاء على الشارع من قبل الأطفال الصغار الذين يلعبون الحجلة.

تماما مقابل شارع يوجين سبولر تقع سوق من القرن التاسع عشر تم تحويلها بشكل جميل إلى مركز ثقافي (نجا من استبداله بموقف سيارات متعدد الطوابق في الثمانينيات). ولا يعلم إلا الله متى سيعاد فتحه.

خلف السوق تقع المدرسة الابتدائية التي التحق بها أطفالي. على مدى سبعة أعوام عند بوابة المدرسة، شاهدنا الحي يتطور. في كل أيلول (سبتمبر)، كان آباء وأمهات الأطفال الصغار أكثر أناقة وجمالا من العام السابق.

حدثت صدمة في 2015: وقع هجومان إرهابيان على مكتب المجلة الساخرة شارلي إبدو في كانون الثاني (يناير)، وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية في تشرين الثاني (نوفمبر) على بعد عشرة دقائق سيرا على الأقدام. تفاخر الأطفال في الملعب بأنهم سمعوا طلقات من باتاكلان. ربما فعلوا.

ثم انتقلت بقايا شارلي إبدو إلى شارع بيرانجيه، وانضمت إلى صحيفة ليبراسيون في المرآب السابق، حيث كان يقع فندق سوفينيي. كان أطفالي يمشون إلى المدرسة كل صباح بالقرب من الجنود وهم يحملون الرشاشات.

المدرسة أيضا تحمل ندوب التاريخ الباريسي. توجد على الواجهة لوحة لأطفال يهود من حينا قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية. بالداخل هناك نصب تذكاري لتلاميذ سابقين قتلوا في الحرب العالمية الأولى. نجا حينا من مصاعب كثيرة ، وسيجتاز فيروس كورونا أيضا، ولكنه سيتغير.

توقعاتي هي تراجع التجديد. عندما مشيت في جولة ذات صباح بعد أن خفت عمليات الإغلاق الفرنسية في 11 أيار (مايو) الماضي، كان ما بدا عليه الحي وكأنه خشبة مسرح مهجورة. لا تزال المقاهي والمطاعم مغلقة، على الرغم من أن فرينج يقدم القهوة الجاهزة للطلبات الخارجية.

أتساءل كم من هذه الشركات يمكن أن تصمد إذا طال الوباء؟ وكم من أصدقائنا المحليين يستطيعون الصمود أيضا. شهد البعض مهنهم وهي تتعرض للدمار. قام عدد قليل جدا بتمويل قروضهم العقارية عن طريق تأجير منازلهم على مواقع خلال العطلات المدرسية - وهي سوق ميتة الآن.

فر بعض الأصدقاء إلى منازل ريفية دون خطط للعودة. أخبرني رجل شربت معه القهوة مئات المرات، أنه لا يستطيع أن يرى داعيا للعودة بينما تظل المقاهي مغلقة.

لهجته حول حياتنا السابقة كان لها طابع الرثاء: "أتساءل عما إذا كان الناس لن يفكروا في المقاهي المليئة؟ حيث كل شخص محشور بجانب شخص آخر بالرعب نفسه الذي نشعر به الآن من المقاهي القديمة المليئة بالدخان؟"

لا بد لي أن أعترف أنني أفتقد المجتمع وفي الوقت نفسه أستمتع بالعطلة بعيدا عنه. الشوارع الصامتة الخالية من السيارات والهواء النقي أثناء الإغلاق جعلتني أدرك مدى صعوبة الحياة الحضرية.

كل صباح لمدة 18 عاما في باريس، كنت أُعد نفسي دون وعي لمواجهة حركة المرور، والسيارات التي تندفع من خلال إشارة المرور الحمراء، وقطارات المترو المكتظة، والجرذان الميتة على مسارات الدراجات، وستة أشهر من السماء الرمادية، والتفاعلات الاجتماعية المستمرة التي تستنزف طاقة كل الناس، عدا أكثر الأشخاص الذين يحبون الخروج ولقاء الناس.

حتى الآن، وإلى أن يكون هناك لقاح، فقدنا تلك الحياة.