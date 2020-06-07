هل إعادة فتح الاقتصاد يقسم المجتمع؟

إنها نهاية البداية: يتم رفع عمليات الإغلاق مؤقتا بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا. هذه ليست خطوة نتخذها بقدر كبير من الثقة بنجاحها. الواقع أننا نخفف من عمليات الإغلاق، لأننا لا نتحمل الانتظار لفترة أطول.

سيعني ذلك بعض القرارات الصعبة المقبلة، ولا سيما حول كيفية البحث عن بعضنا البعض في عالم تختلف فيه خبراتنا والمخاطر التي نواجهها بشكل عجيب.

من الواضح بما فيه الكفاية أن الفيروس يمكن أن يرتد إلينا بسهولة: أشارت دراسة منهجية أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن ما يراوح بين 100 ألف و200 ألف شخص في إنجلترا وحدها، كانوا مصابين بالفيروس في أوائل أيار (مايو) الماضي. الإغلاق أعطانا فسحة من الزمن فقط.

من الآمال أنه يمكننا الآن احتواء الفيروس من خلال إجراء الاختبارات على نطاق واسع، وتتبع المخالطين والعزل المدعوم للأشخاص المصابين. هناك خطة مقنعة لهذا تأتي من مركز سافرا في جامعة هارفارد.

يبدو أن بريطانيا ليست في وضع يمكنها من تنفيذ أي شيء مثل هذه الخطة. وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بنظام لتتبع المخالطين بحلول الأول من حزيران (يونيو) الجاري، يكون "متفوقا على العالم" وهو مرادف بغيض لـ "ممتاز".

أنا لا أصدقه، خاصة وأن حكومته أساءت تمثيل سجلها في الاختبار مرارا وتكرارا. تدعو خطة مركز سافرا إلى اختبار 2 إلى 6 في المائة من السكان كل يوم. في بريطانيا، هذا يعني اختبار من 1.3 مليون إلى أربعة ملايين شخص يوميا؛ نحن نختبر حاليا أقل من 100 ألف شخص في اليوم.

في الوقت الحالي، نحن عالقون في محاولة تعظيم فوائد إعادة الفتح مع تقليل المخاطر. هذا يشير إلى رسم خطوط لامعة بين الذين يجب أن يفتحوا والذين لا يجب أن يفتحوا.

قبلنا منذ فترة طويلة أن السوبر ماركت أولوية أكثر من المطعم، ولكن خطوط التقسيم الأخرى ستكون غير مريحة.

هل سيكون من دواعي سرورنا أن نعيد فتح لندن بينما تظل مانشستر مغلقة أو العكس؟ هناك حجة أخلاقية قوية تفيد بأنه ينبغي علينا جميعا أن نمر بالتضحيات نفسها في الوقت نفسه، ولكن إذا سعينا لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح مع تدمير أقل عدد من سبل العيش للناس، فقد نضطر إلى البدء في تحديد فروق تجعلنا نتلوى ألما. سيكون التمييز الأكثر وضوحا هو تخفيف الإغلاق للشباب فقط.

في الأسابيع الخمسة من أواخر آذار (مارس) الماضي إلى بداية أيار (مايو) الماضي، توفي نحو 29 ألف شخص فوق سن 65 عاما جراء كوفيد - 19 في إنجلترا وويلز.

375 شخصا تقل أعمارهم عن 45 عاما ماتوا في الفترة نفسها. المواليد المتأخرون في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والجيل الذي يأتي بعده (وهو جيلي)، الذي تقع أعمار أفراده بين 45 و 64 عاما، هم في المنتصف: توفي نحو 3500 منا.

هل يمكننا تأييد خطة للسماح لمن هم أقل من 40 عاما بالعودة إلى الحانات والمطاعم، بينما يلتزم الباقون منا باللقاء عبر تطبيق زوم مثلا؟ ثم إذا ظهرت علامات حصانة القطيع، يمكننا إرسال الاحتياطي - من هم في الأربعينات من العمر مثلي.

هل هذه فكرة جيدة حقا؟ أنا فعلا غير متأكد. ربما يكون الاعتراض العملي لا يمكن تجاوزه: قد يكون من المستحيل حماية الأشخاص الضعفاء مع السماح بانفلات الفيروس بين الشباب.

يغلب على ظني أن الاعتراض الحقيقي ليس عمليا بل أخلاقيا. هناك شيء حول السماح بخروج نصف السكان، بينما النصف الآخر الذي يبقى في الداخل يوحي بعدم الإنصاف.

هذا صحيح حتى لو لم يكن واضحا تماما أي جانب من الفئة العمرية هو الأسوأ حالا - تلك التي تتحمل الملل والعزلة في الداخل، أو تلك التي تواجه الفيروس.

وماذا عن الأشخاص الذين يجدون أنفسهم قادرين على الاحتفال في الأماكن العامة يوما ما، ثم يمنعون من إقامة حفلة عيد ميلادهم الأربعين في اليوم التالي؟

الفروق الواضحة في جدول البيانات أو الرسم البياني تبدو سخيفة في الحياة اليومية. ويمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير. الأقليات العرقية معرضة لخطر أكبر؛ هل نطالب بتخصيص مطاعم ومواصلات عامة للبيض فقط، على أساس أنها ليست آمنة لأصحاب البشرة الداكنة؟ الفكرة بغيضة بشكل واضح.

الفيروس لا يهتم بحدسنا الأخلاقي. إنه يصيبنا بشكل غير متساو، وعلى الاستجابة الفعالة أن تدرك ذلك. سيتعين علينا تطوير لغة التضامن الاجتماعي حتى مع اختلاف تجاربنا الفردية.

حتى خلال فترة الإغلاق، استمر كثير من الناس في ممارسة الحريات ومشاعر القلق من الذهاب إلى العمل كالمعتاد. طبيعة الإغلاق نفسها تعني أنه من السهل أن ننسى أن الآخرين يعيشون حياة مختلفة تماما.

أحد أصدقائي من الأطباء، في مكالمة فيديو سأل: "لذا هل فعلا بقيتم في المنازل دون أن تخرجوا؟ ولا تشاهدون سوى عائلاتكم خلال الأسابيع الستة الماضية؟" نعم. هذا ما حدث بالفعل.

يجب علينا تطوير قواعد أخلاقية جديدة. شعار "ابقوا في المنزل، وحافظوا على خدمة الصحة الوطنية" كان بداية، ولكن خلال الأشهر المقبلة يجب علينا البحث عن مبادئ توفر القوة الأخلاقية نفسها، لكن أكثر دقة بكثير.

"الأجداد: ابقوا في المنزل حتى يتمكن أحفادكم من العودة إلى المدرسة. العاملون من المنزل هم أبطال أيضا" لأنهم يقللون من الكثافة في المدن الكبرى. نحن جميعا في هذا معا. ومع ذلك، بشكل متزايد، نحن جميعا في هذا بشكل منفصل. وذلك تحد علينا مواجهته بالكامل.