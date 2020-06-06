الرئيس التنفيذي لـ "فولكس فاجن" يشيد بنجاح "سبيس إكس" لتقنيات الفضاء

شاد الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، هربرت ديس، بنجاح شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية الإطلاق الصاروخي التاريخي للفضاء الذى قامت به الشركة الأمريكية مؤخرا ، وذلك لتحفيز كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات الألمانية وسط سعيهم للتغلب على أكبر تراجع في سوق صناعة السيارات منذ عقود، وذلك حسبما نقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة لم تسمها .



وأصبحت شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" المملوكة لماسك، الأسبوع الماضي أول شركة خاصة تطلق بشرا إلى الفضاء. وقال ديس لجمع من مسؤولى الإدارة العليا لشركة فولكس فاجن إنهم ينبغي عليهم أن يلهمهم هذا الإنجاز، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الألمانية جاهدة لتوسيع نطاق عملياتها البرمجية بشكل كبير مع تقليل النفقات، وذلك وفقا لما ذكرته المصادر حول الاجتماع المغلق لديس مع الادارة العليا لفولكس فاجن أمس الأول الخميس بحسب ما نشرت "الالمانية".

يشار إلى ان شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، والتي يملكها ماسك أيضا، تجاوزت فولكس فاجن في القيمة السوقية في وقت سابق من هذا العام.