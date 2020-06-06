المكسيك تجدد إلتزامها باتفاق أبريل بعد محادثات "أوبك+"

جددت حكومة المكسيك اليوم التزامها باتفاق أُبرم في أبريل بين منتجي النفط تعهدت فيه بتخفيضات محدودة فحسب على إنتاجها من الخام، مما يعني أنها لن تشارك في خطط لتمديد تقليصات الإمدادات العالمية الحالية، وفقا لـ"رويترز".

كانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في أبريل على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لتدعيم الأسعار.

وبموجب الاتفاق، تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من يوليو تموز إلى ديسمبر لكن أوبك+ اتفقت اليوم على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يوليو.

ويوم الجمعة، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعهد بزيادة إنتاج بلاده من النفط، إن المكسيك ليست في وضع يسمح لها بإجراء المزيد من التخفيضات فوق ما اتفقت عليه في أبريل.

وقالت وزيرة الطاقة روسيو نالي على تويتر إن محادثات أوبك+ اليوم كانت مثمرة.

وتابعت "الحكومة المكسيكية مازالت مستعدة للانخراط في الحوار وتُجدّد موقفها فيما يتعلق بالاتفاق الموقع في أبريل".