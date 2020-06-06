جنوب إفريقيا تعيد فتح متنزهاتها أمام السياح

أعلنت الحدائق والمتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا التي تستقبل سنويا أكثر من ستة ملايين سائح، السبت أنها ستعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين في إطار تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 بحسب ما نشرت "الالمانية".

وسيقتصر الدخول إلى هذه المواقع وبينها متنزه كروغر الشهير المحبب لدى محبي رحلات السفاري في شمال شرق البلاد، في بادئ الأمر لأسباب صحية على سائقي السيارات الراغبين في الزيارة وهم داخل مركباتهم.

وأوضح المسؤول عن المتنزهات الجنوب إفريقية فونديسيلي مكيتيني في بيان "نحن مرغمون على التأكد من أن إعادة فتح متنزهاتنا للزيارات بالمركبات الشخصية تتماشى مع إجراءاتنا الصحية الأكثر تشددا لحماية طواقم عملنا وزوارنا".

أما الزيارات مع مرشدين متخصصين وتلك المنظمة من جانب فنادق أو مراكز تخييم في المتنزهات فسيُسمح بها في وقت لاحق.

وقد أغلقت الحدائق والمتنزهات، وهي من أركان السياحة في جنوب إفريقيا، أبوابها مع أكثرية الأماكن العامة في البلاد اعتبارا من 27 آذار/مارس في إطار تدابير الحجر التي اعتمدتها السلطات لمكافحة كوفيد-19.

لكن بدأ تخفيف هذه التدابير مطلع الشهر الجاري مع الاستئناف التدريجي لكامل الأنشطة في البلاد تقريبا.

وعلى غرار سائر القطاعات الاقتصادية، من المتوقع أن تتكبد السياحة التي تمثل 10 % من إجمالي الناتج المحلي في جنوب إفريقيا، خسائر كبيرة جراء الوباء رغم المساعدات الحكومية.

وتسجل جنوب إفريقيا العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مع أكثر من 43 ألف إصابة وما يزيد عن 900 وفاة وفق أحدث حصيلة.