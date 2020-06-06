بريطانيا تدرس استمرار فتح المحلات طوال أيام الأسبوع

تعكف الحكومة البريطانية على صياغة خطط لتعليق قوانين الأحد التجارية لمدة عام، مما يسمح باستمرار فتح المحلات طوال أيام الأسبوع، لمساعدة المنشآت، في أعقاب قيود الإغلاق.
وبحسب "الألمانية" فإن الإجراءات تشمل موافقات ذات مسار سريع على أن تقدم المقاهي والحانات الطعام والشراب من الخارج، والسماح أيضا بالمتاجر الكبرى بأن تفتح أبوابها لأكثر من ست ساعات أيام الأحد.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون وكبير مستشاريه، دومينيك كامينجز، أيدا الخطوة التي اقترحها وزير الخزانة، ريشي سوناك، ووزير العمل، ألوك شارما.
غير أن الإصلاحات ربما عارضتها بعض المتاجر الكبرى، التي لم تتضرر بسبب قوانين الأحد التجارية.
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